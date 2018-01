Die Kliniken Nordoberpfalz mit Sitz in Weiden und das Klinikum St. Marien arbeiten bereits in vielen Bereichen eng zusammen und wollen das auch in Zukunft. Die Vorstände der beiden Krankenhäuser möchten laut einer Presseerklärung die Zusammenarbeit "aufgrund der Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen" forcieren und sind deswegen beim Kartellamt vorstellig geworden. Gründe für das verstärkte Miteinander seien die sich häufenden gesetzlichen Vorgaben zur Verbesserung der Versorgungsqualität, die schwerer werdende Suche von qualifiziertem Fachpersonal und die nicht einfacher werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

"Unsere Unternehmen stehen für die Versorgungssicherheit in der nördlichen und mittleren Oberpfalz und stellen diese sowohl in der Grund- und Regelversorgung als auch in der Spitzenmedizin sicher", wird Josef Götz, Vorstand der in Weiden ansässigen Kliniken Nordoberpfalz, zitiert. Diese Zielsetzung kann laut seinem Amberger Pendant Manfred Wendl dauerhaft nur durch Kooperation umgesetzt werden: "Durch diese kann die Qualität der Versorgung weiter gesteigert, das Angebot der Versorgung der Patienten in der Region ausgeweitet und für die Kliniken ein nachhaltiges Wachstum erreicht werden." Beide Aufsichtsgremien hätten daher beschlossen, den Ausbau der Kooperationen kartellrechtlich prüfen zu lassen. Noch im vergangenen Jahr sei eine entsprechende Anfrage gestellt worden.Ein abschließendes Ergebnis dieser Prüfung liege noch nicht vor, aber ein Zwischenergebnis. Laut Götz und Wendl gibt es derzeit "noch einige offene Punkte, die mit dem Bundeskartellamt in der nächsten Zeit besprochen und geklärt werden sollen".