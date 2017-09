Bei der Volksbank-Raiffeisenbank haben vier junge Leute mit ihrer Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, erhöht sich dadurch bei dem Kreditinstitut die Zahl der Auszubildenden auf elf, verteilt auf drei Lehrjahre. In den nächsten Jahren werden die Azubis alle Abteilungen des Hauses durchlaufen - vom Zahlungsverkehr bis hin zur Immobilien- oder Kreditabteilung. Ergänzend zu den praktischen Arbeitsabläufen lernen die neuen Mitarbeiter in der Berufsschule die theoretischen Grundlagen. Von links: Sandra Löw (Personalabteilung), Dominic Schlagenhaufer, Raphaela Götz, Stefanie Wiederer, Marvin Velis und Mario Gebhardt (Leiter Personalabteilung). Bild: Tuchbreiter