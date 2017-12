Daubenmerkl zieht um

Amberg. (ads) 33 Jahre Malteserplatz gehören für den Friseursalon Daubenmerkl nun der Vergangenheit an. Am 1. Dezember eröffnete der Friseur sein neues Domizil am Viehmarkt 5.Mit dem Umzugs schlägt Familie Daubenmerkl ein neues Kapitel in der Geschichte ihres Fachgeschäfts auf. Bei der Eröffnung wurde an den beruflichen Werdegang erinnert: Seniorchef Hubert Daubenmerkl schlug vor 50 Jahren mit Beginn seiner Lehre seine berufliche Laufbahn im Friseurhandwerk ein. Vor 33 Jahren wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit, als er den Herrensalon seines damaligen Chefs am Malteserplatz übernahm. Ausgestattet mit Liebe und Leidenschaft für den Beruf baute er mit dem nötigen handwerklichen Geschick und viel Fleiß den Herrensalon zu einem Friseursalon für die ganze Familie aus. 1995 begann Tochter Katrin die Lehre beim Vater. 2007 machte sie ihren Meister und übernahm im November desselben Jahres die Geschäftsleitung. Die jetzige Eröffnung des Familienfriseurs Daubenmerkl am Viehmarkt 5 am 1. Dezember fällt genau auf den Tag, an dem die Juniorchefin ihren Meisterbrief vor zehn Jahren ausgehändigt bekam.Hubert Daubenmerkl war es immer wichtig, jungen interessierten Leuten die Möglichkeit zu bieten, das Friseurhandwerk von der Pike auf zu erlernen. In seiner gesamten Berufszeit als Friseurmeister hat er 20 Lehrlingen ausgebildet. Aus seinem Salon gingen sechs Meisterinnen hervor, eine davon ist seine Tochter, die erneut auf den eigenen Nachwuchs baut und ausbildet. Katrin Daubenmerkl steht momentan ein sechsköpfiges Team zur Seite.