Die Stadt Amberg wird die neue Satzung zu den sogenannten Kundenstoppern in der Fußgängerzone auf keinen Fall zurücknehmen. Das macht jetzt OB Michael Cerny als Reaktion auf die Proteste der Geschäftsleute in der Georgenstraße deutlich. Reden könne man allerdings über den Zeitpunkt der Umsetzung. Hier ist der OB durchaus bereit, den Wünschen nachzugeben und den Gewerbetreibenden eine Übergangsfrist einzuräumen.

In einer Pressemitteilung begründet OB Michael Cerny noch einmal: "Mobile Werbeobjekte und Plakatreiter, häufig auch unter der Bezeichnung Kundenstopper bekannt, sind mit dem denkmalgeschützten Ensemble einer Altstadt wie Amberg nur schwer vereinbar." Dieser Ansicht sei auch der Stadtrat und habe deshalb in seiner Sitzung vom 22. Mai dieses Jahres die Neufassung der sogenannten Sondernutzungssatzung beschlossen, in der unter anderem auch die Nutzung der Werbeaufsteller geregelt ist. Vor wenigen Tagen habe nun das städtische Baureferat die betroffenen Einzelhändler angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht, dass in der Hauptgeschäftslage eine Aufstellung dieser Plakatständer nicht mehr gestattet ist. Für die Geschäfte in den Nebenlagen sei nur noch jeweils eine dieser mobilen Werbetafeln erlaubt. Warenauslagen dürfen unmittelbar vor der Gebäudefassade des eigenen Geschäfts aufgestellt werden, jedoch nur unter Einhaltung der vorgegebenen Regeln, so der OB.Michael Cerny dazu wörtlich: "Es ist unser gemeinsames Anliegen, die Innenstadt attraktiv zu gestalten und damit die Händler zu stärken. Die Anpassung der Satzung und restriktiven Vorgabe für Werbeständer und Warenauslagen im öffentlichen Raum, wurde nach der Beteiligung der Verbände und Interessensgruppen einstimmig vom Stadtrat getroffen. Zielsetzung ist es, die Gehstreifen endlich für die Kunden zu sichern und die Wertigkeit der Innenstadt stärker herauszustellen."Nach Verabschiedung der Satzung sei die Stadt Amberg in der Vergangenheit bereits mehrfach angemahnt worden, auch für eine Umsetzung zu sorgen. "Wir werden aber den betroffenen Händlern eine Übergangszeit einräumen, in der sie ihre Werbemaßnahmen anpassen und mit der Stadt abstimmen können."Cerny macht aber auch deutlich, dass die Händler die Zeit lediglich dazu nützen sollen und können, die Anpassung im Sinne der Satzung aktiv anzugehen. "Gerne werden wir über die Stadt und das Stadtmarketing Initiativen begleiten, in der sich die Einzelhändler zusammenschließen und über gemeinsame Wege der Werbung nachdenken." Sollten dabei innovative Vorschläge entstehen, die altstadtgerecht ausfallen, sei er persönlich gerne bereit, diese an den Stadtrat heranzutragen.