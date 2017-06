Das Themenfeld "Digitale Produktion" ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Sicherung künftiger Arbeitsplätze von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region Ostbayern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die 3. Indigo-Konferenz (Netzwerk Internet und Digitalisierung Ostbayern) am Freitag, 30. Juni, thematisiert die Chancen und Herausforderungen der zunehmenden Automatisierung und digitaler (Produktions-)Technologien.

Gastgeberin dieses Fachsymposiums ist heuer die OTH Amberg-Weiden, die gemeinsam mit der OTH sowie Universität Regensburg, der TH Deggendorf, der Hochschule Landshut sowie der Universität Passau einlädt. Höhepunkte des Tagungsprogramms sind die Vorträge von Prof. Dieter Wegener (Vice President, Siemens AG) und Prof. Robert Obermaier (Wirtschaftswissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau). Auf der Konferenz haben Unternehmen unter anderem die Möglichkeit, sich mit relevanten Akteuren in der Region Ostbayern zu vernetzen.Themenschwerpunkte sind "Industrielle Netzwerke", "Logistik in der Industrie 4.0" und "Soziale Aspekte von Industrie 4.0". Zudem geht es um "Anwendungen digitalisierter Produktion", "Datenverarbeitung" und "Mensch-Technik-Interaktion". Angeboten wird auch eine Führung durch das Amberger Elektronikwerk von Siemens. Die Teilnahme ist kostenlos.___Anmeldung bis Donnerstag, 22. Juni: