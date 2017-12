Das Firma Preh IMA Automation GmbH hatte traditionell zur Mitarbeiterehrung eingeladen. Das Unternehmen beschäftig laut einer Pressemitteilung aktuell 347 Frauen und Männer, elf von ihnen wurden nun für insgesamt 170 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.

Der Hersteller von Produktions- und Montageanlagen sieht laut Geschäftsführer Jan-Bernd Gier in engagierten und erfahrenen Mitarbeitern wichtige Säule des Unternehmens, die maßgeblichen Anteil am Erfolg habe. Auch die Lehrlingsausbildung genieße im Hause PIA hohen Stellenwert. Der Staatspreis der Regierung Oberpfalz ging an Jennifer Kretschmer. Das bestätigte das hohe Niveau.Geehrt wurden bei der Feierstunde laut Presse-Info Arnaldo Gonzalez, Manuel Dobler, Eduard Wiesner, Erwin Fellner, Mario Wilsenack, Richard Maunz, Dietmar Reng, Josef Kräuter, Michael Altmann, Andreas Altmann und Georg Eichenseer.