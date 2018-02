Kreativität, Bewegung, Lernen und Hobby. All das ist Spielzeug, derzeit zu sehen auf der Spielwarenmesse in Nürnberg.

Nürnberg. Die Zahl der Aussteller aus der Region lässt sich an einer Hand abzählen. Allerdings: Klasse statt Masse. Zum Beispiel bei "Moover Toys" aus Pfreimd (Kreis Schwandorf). Das Unternehmen vertreibt Holzspielzeug aus Dänemark. Etliche Artikel haben die Auszeichnung "Bewegte Innovation" des Würzburger Sportwissenschaftlers Harald Lange erhalten. "Wenn wir Kinder spielen lassen, brauchen wir keine Schule mehr", erklärte Lange dem Evangelischen Pressedienst. Alleine durch Bewegung würden sie schon lernen. "Moover Toys" biete Holzartikel für Kinder bis zu 7 Jahren - etwa Puppenwagen oder Lastwagen zum Draufsetzen und Rumfahren. "Qualitätsware aus dem gehobenen Sortiment", sagen Thomas und Michael Wölker von "Moover Toys". Viele Eltern wählten bewusst Holz, wissen die Brüder.Alles andere als Kinderspielzeug sind die Produkte von Dieter Bauer aus Maxhütte-Haidhof (Kreis Schwandorf). Seine Firma "Ladegüter Bauer" stellt Modelleisenbahn-Zubehör her: Filigrane Nachbildungen von Rohren, Stahlträgern oder Transformatoren zum Beispiel, die sich auf kleine Waggons laden lassen. Bauer beliefert dabei auch Modellbahngrößen wie Märklin. Der kleine Familienbetrieb setzt auf Detailtreue. Bauer sagt: "Wir haben Ideen, an die ein normaler Modellbahner schon nicht mehr denkt." Über zu wenig Nachfrage kann er nicht klagen: "Die Leute geben fürs Hobby immer Geld aus." Er blickt auf "hervorragende" erste Messetage zurück. Ganz im Gegensatz zu Thomas Neubert von DF-Models aus Amberg. "Was Modellbau betrifft - eine pure Katastrophe", sagt er über die Spielwarenmesse. DF-Models hat RC-Autos, Quadrocopter, Flieger und Boote im Angebot. Neubert hat weniger Besucher in seinem Segment registriert - und auch eine Ursache ausgemacht: Weil viele große Händler nicht mehr als Aussteller vertreten seien, würden auch viele Einzelhändler nicht mehr nach Nürnberg kommen. Ob die Amberger im kommenden Jahr wieder dabei sind, ist keineswegs gewiss. Ungeachtet dessen könnten sie sich am Markt behaupten: Jeweils fünfstellige Zahlen an RC-Autos und Quadrocoptern setzen sie nach eigenen Angaben pro Jahr ab. Ihr Rezept: Technik und Qualität müssen stimmen. Und: "Nichts von der Stange." Da passt die neue Funkfernsteuerung mit Live-Bild-Übertragung ins Bild. Eine kleine Kamera im Cockpit eines Modellautos überträgt Bewegtbilder auf das Steuerpult. Selbstverständlich könne das Video auch auf den PC heruntergeladen werden. "Das haben nur wir", ist Neubert stolz.