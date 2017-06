Was passiert mit einem Schokokuss im Vakuum? Wie funktioniert ein Flaschenzug? Wie setzen sich Farben zusammen? Antworten gibt das Lernlabor Technikland, das am Montag an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) eröffnet wurde.

Auch für Familien Zwar sind die Termine für die Schulklassen laut OTH-Angaben bereits ausgebucht, aber Familien können das Lernlabor an den Wochenenden von 14 bis 17 Uhr an folgenden Tagen besuchen: Sonntag, 25. Juni, Samstag, 1. Juli, Sonntag, 9. Juli, und Samstag, 15. Juli. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen gibt es unter www.oth-aw.de/technikland. (tk)

Amberg. (tk) "Voll cool!", "Das hätte ich jetzt nicht gedacht!", "Das musst du mal ausprobieren!" - Sätze wie diese sind an der OTH eher selten zu hören. Außer, die Klasse 5a des Gregor-Mendel-Gymnasiums (GMG) hat die Ehre, am Eröffnungstag des Lernlabors als erste Schulklasse die Experimentier-Stationen zu durchlaufen. Und die Kinder waren begeistert. Sie bauten Brücken, bewegten Magnetwagen und erfuhren, wie ein Elektromotor funktioniert. Die eineinhalb Stunden vergingen wie im Flug."Die OTH Amberg-Weiden möchte mit vielfältigen Aktionen Schüler frühzeitig für Technik begeistern. Deshalb passt das Lernlabor Technikland hervorragend zu unseren Aktivitäten", sagte Präsidentin Andrea Klug bei der offiziellen Eröffnung.Im Mittelpunkt des neuen Techniklandes steht laut Professor Wilhelm Schwieger, Mitglied des Vorstandes Förderkreis Ingenieurstudium, die Vermittlung von Interesse und Freude an Naturwissenschaft und Technik: "Spielerisch werden naturwissenschaftliche Phänomene intuitiv greifbar und begreifbar gemacht." Dafür haben sich die OTH, Schwiegers Förderkreis, die Universität Erlangen-Nürnberg und die Museen der Stadt Nürnberg zusammengetan. Auch die Stadt Amberg und die Stadtwerke unterstützen die Ausstellung. Der Energieversorger beteiligt sich laut Geschäftsführer Stephan Prechtl mit 1500 Euro: "Durch dieses Sponsoring wünschen wir uns, künftig noch mehr Schüler an die Naturwissenschaften heranzuführen und für die Technik zu begeistern."Das Lernlabor Technikland richtet sich an Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufen. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, naturwissenschaftliche und technische Themen zu erforschen. Es gibt rund 30 Experimentier-Stationen aus den Themenbereichen Kraft und Konstruktion, Energie, Licht und Farben, Computer und Robotik. Außerdem können sich die Besucher den Rennwagen des Running-Snail-Racing-Teams der OTH anschauen und erklären lassen.