Anfang des Jahres blieb Stadtbau-Geschäftsführer Maximilian Hahn noch ziemlich unkonkret. Jetzt redet er Klartext, was die Zukunft des Schlachthofs angeht: Ja, es gibt einen konkreten Interessenten. Und der Schlachthof soll Schlachthof bleiben.

Im Prinzip geht es nur noch um den Kaufpreis. Maximilian Hahn, Geschäftsführer der Stadtbau GmbH über den Stand der Verhandlungen in Sachen Schlachthof

Indoorspielplatz, Kletterhalle oder Totalabriss: Die Nutzungskonzepte für den seit einiger Zeit schon leeren Schlachthof waren sehr vielfältig. Jetzt wird es wohl doch wieder einfach nur ein Schlachthof. Wie Maximilian Hahn, der Direktor des Eigentümers Stadtbau GmbH auf Nachfrage der Amberger Zeitung bestätigte, befindet er sich derzeit in Verhandlungen mit einem oberbayerischen Schlachthofbetreiber, der am Amberger Objekt Interesse bekundet hat. "Der Interessent will den Schlachthof für seine Kinder kaufen", weiß Hahn.Im Augenblick laufen die Verhandlungen. "Im Prinzip geht es nur noch um den Kaufpreis", so Hahn. Der eine biete weniger, der andere wolle mehr erzielen. "Wir sind aber auf einem guten Weg." Und es dreht sich um die erforderlichen Nachweise. "Das Ganze hängt auch an der EU-Zulassung", so Hahn. "Die ist mit dem Abzug von Jura-Fleisch nämlich erloschen." Zudem seien für einen Weiterbetrieb einige Änderungen vorzunehmen.Wie Hahn sagt, ist der Oberbayer nicht nur aus Gründen der Familientradition am Amberger Schlachthof interessiert. "Hier im Umkreis gibt es zahlreiche Betriebe mit Tierhaltung." Und das Preisniveau sei etwas besser als im Oberbayerischen. Zudem gelte aus Gründen des Tierschutzes das Prinzip der kurzen Transportwege vom Erzeuger zum Verbraucher. All das sei im Amberger Schlachthof optimal gegeben. "Das wäre für ihn also der ideale Standort."Maximilian Hahn ist vorsichtig optimistisch, den Schlachthof verkaufen zu können. "Jetzt müssen wir unsere Hausaufgaben machen und der Interessent seine Hausaufgaben machen - und dann setzen wir uns wieder zusammen." Vereinbart sei ein Treffen in den kommenden Wochen, bei dem bereits Nägel mit Köpfen gemacht werden könnten. Dann wird der Schlachthof doch kein Indoorspielplatz oder eine Kletterhalle, sondern ein ganz normaler Schlachthof.