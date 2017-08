Sparda-Bank verteilt 100 000 Euro an 20 Vereine und Einrichtungen in Ostbayern

Regensburg/Amberg. Im Prüfeninger Schlossgarten in Regensburg beendete die Sparda-Bank Ostbayern ihre Treue-Aktion. 100 000 Euro wurden dabei an 20 Vereine und Einrichtungen aus ganz Ostbayern gespendet. Vorstandsvorsitzender Georg Thurner hatte auch einen Scheck für eine Amberger Institution dabei: An das Sozialpsychiatrische Zentrum gingen 2730 Euro. Die größte Summe aus der Treue-Aktion erhielt die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern mit 11 320 Euro, die der ganzen Region zugute komme.

"Wir wissen, dass es eine Vielzahl von engagierten Menschen in Ostbayern gibt, die sich für andere einsetzen. Einige davon begrüße ich heute herzlich hier", wird Thurner in einer Pressemitteilung zitiert.