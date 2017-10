Zähneputzen, sich rasieren oder etwas an eine Steckdose anschließen: In dieser Technik steckt möglicherweise ein Stück Amberg. Denn PIA (Preh IMA Automation) fertigt zwar nicht die Teile, liefert aber die Maschinen dafür, mit denen produziert wird.

Das Unternehmen mit Sitz im Industriegebiet Immenstetten ist ganz klar auf Wachstumskurs. Kaum wurde der Bauabschnitt III im vergangenen Jahr abgeschlossen, geht es mit einer Halle für die Endmontage weiter in Richtung Expansion. Mit Oberbürgermeister Michael Cerny und Andreas Gradl, Projektleiter für Bautätigkeiten, erledigten die Geschäftsführer André Vahles und Jan-Bernd Gier den Spatenstich.Der Konzern sei stetig im Wandel, sagte Gier und skizzierte kurz anhand von Beschäftigten- und Umsatzzahlen die Entwicklung der vergangenen Jahre. 2011 waren knapp über 200 Mitarbeiter am Standort Amberg beschäftigt, Ende 2017 werden es fast 350 sein. Vor sechs Jahren lag der Umsatz bei knapp über 20 Millionen Euro, für heuer werden an die 55 Millionen Euro erwartet. Konzernweit gebe es über 1100 Mitarbeiter und einen Umsatz von 220 Millionen Euro. Anerkennend sagte OB Michael Cerny, dass das Werk Amberg einer der großen Player in der Gruppe sei. Gier bestätigte dies: "Ja, wir sind schon ein Schwergewicht."Gier erklärte, dass man für den vierten Bauabschnitt (Erweiterung des Bürotrakts um 15 Meter und Halle für die Endmontage) ziemlich mit einem Höhengefälle zu kämpfen habe. "Dafür sind erhebliche Erd- und Tiefbaumaßnahmen erforderlich." Er wagte auch einen Blick in die Zukunft: In zwei zusätzlichen Phasen könnten ein Büro- und Produktionsgebäude sowie eine weitere Montagehalle folgen. Da hätte man dann sechs Hallen und könnte auf bis zu 750 Mitarbeiter anwachsen.