Aus und vorbei. Der Amberger Schlachthof ist kein Schlachthof mehr und wird es auch nicht in Zukunft sein. Der Grund ist so einfach wie banal: Der potenzielle Käufer will nicht annähernd den Preis zahlen, den sich der Eigentümer, die Stadtbau GmbH, vorstellt.

Rückbau fängt an

Indoor-Spielplatz?

Stadtbau zieht positive Bilanz Der leerstehende Schlachthof schlägt zwar in der Bilanz der Stadtbau GmbH schwer zu Buche, die positive Gesamtbilanz kann das aber nicht trüben. Das für 2017 geplante Jahresergebnis liegt laut Geschäftsführer Maximilian Hahn bei rund 1,4 Millionen Euro. Dabei seien in diesem Zeitraum allein in die Instandhaltung der eigenen Immobilien knapp 2,4 Millionen Euro gesteckt worden. Positiv haben sich laut Hahn unter anderem die beiden Parkgaragen entwickelt: "Hier haben wir 2017 den bisher höchsten Jahresumsatz erzielt." Knapp 105 000 Autos (+3000) fuhren in die Bahnhofsgarage ein, mehr als 110 000 (+4000) waren es sogar in der Theatergarage. Und das, obwohl Hahn das neue Parkleitsystem nicht gut findet, wie er sagte. (ass)

Stadtbau-Geschäftsführer Maximilian Hahn ließ die Bombe am Montag in seinem Geschäftsbericht platzen, den er dem Stadtrat vortrug. "Die Verhandlungen mit einem potenziellen Nachmieter zum Weiterbetrieb des Schlachthofes waren nicht von Erfolg gekrönt", sagte Hahn am Montag unter Punkt 13 der Tagesordnung der Stadtratssitzung. "Damit ist die Ära des Schlachthofes Amberg nunmehr endgültig beendet."Wie Hahn weiter ausführte, wurden bereits Ende 2017 die Kühlmittel der umfangreichen diversen Kühlanlagen abgelassen und fachgerecht entsorgt. "Als Mammutaufgabe werden uns der Rückbau und die Entsorgung der umfangreichen Bauten die nächsten Monate beschäftigen." Erst danach lasse sich die Statik des Gebäudekomplexes erfassen und eine Planung über die weitere Verwendung der Örtlichkeiten machen."Eine Nutzung im jetzigen Zustand ist unmöglich." Nachdem der bisherige Nutzer, die Jurafleisch aus Neumarkt, den Mietvertrag für das Objekt zum 31. Dezember 2016 gekündigt hatte, sah es lange nach einer artgleichen Nachnutzung aus. Noch im Juni hatte Maximilian Hahn auf Nachfrage der Amberger Zeitung ausgeführt, er habe einen Interessenten aus Oberbayern, der den Amberger Schlachthof für einen seiner Söhne kaufen wolle. Letztendlich müsse man sich nur noch über den Preis einig werden.Exakt an diesem Punkt sind die Verhandlungen dann gescheitert, wie Hahn jetzt sagt. "Wir hatten uns einfach ganz unterschiedliche Summen vorgestellt." Letztendlich sei der Oberbayer bereit gewesen, etwa die Hälfte von dem zu zahlen, was die Stadtbau gefordert hat. "Der Interessent wollte noch einmal in sich gehen und uns dann Bescheid geben, hat sich am Ende aber nicht mehr gemeldet", schildert Maximilian Hahn den traurigen Schluss des Amberger Schlachthofs.Der nach den bereits vollbrachten Rückbauten auch nicht mehr in dieser Funktion zu nutzen sein wird, wie Hahn deutlich machte. Was am Montag in der Stadtratssitzung umgehend Birgit Fruth, die SPD-Fraktionsvorsitzende auf den Plan rief. "Für einen Indoor-Spielplatz wäre das ein ideales Areal", wiederholte sie einen Vorschlag, der neben der Idee, hier eine Kletterhalle einzurichten, bereits in der Vergangenheit mehrfach geäußert worden ist."Dafür brauche ich aber auch einen Investor", gab Maximilian Hahn am Dienstag zu bedenken. "Und es muss was Gescheites werden." Nur eine billige Halle zur Verfügung zu stellen, das sei an dieser Stelle dann doch deutlich zu wenig. Jetzt muss nach Hahns Worten erst einmal der Rückbau passieren, dann kann man auch über einen Indoor-Spielplatz oder eine Kletterhalle reden. "Auf jeden Fall werden wir noch in diesem Jahr was machen", versprach Hahn.