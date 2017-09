Insgesamt 19 Azubis sind am 1. September in ihre Ausbildung bei der Baumann GmbH im Industriegebiet Immenstetten gestartet. Um ihnen den Einstieg zu erleichtern, erhielten sie bei einem Firmenquiz erste Einblicke in die Abteilungen und in das mittlerweile aus acht Hallen bestehende Unternehmensgelände. Eingestellt wurden technischen Produktdesigner, Industriemechaniker, Elektroniker für Automatisierungstechnik sowie Betriebstechnik, Zerspanungsmechaniker, IT-Systemelektroniker und zum ersten Mal eine Industriekauffrau.

Neben einer fundierten Ausbildung erhalten alle laut einer Pressemitteilung aussichtsreiche Entwicklungsmöglichkeiten nach ihrem Ausbildungsabschluss. Derzeit hat Baumann 56 Auszubildende.