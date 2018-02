"Wir waren mit allen Punkten der Vorlage einverstanden", begründet Timo Günther, Pressesprecher der IG Metall Bayern, die einstimmige Übernahme des Pilotabschlusses aus Baden-Württemberg. Die Tarifkommission bewertete am Mittwoch in Amberg das erreichte Ergebnis als "Durchbruch". Damit erhielten die Beschäftigten ab 1. April 4,3 Prozent mehr Geld und für Januar bis März eine Einmalzahlung von 100 Euro. Ab 2019 bekäme jeder jährlich tarifdynamisch ein Zusatzgeld in Höhe von 27,5 Prozent eines Monatsgehalts und 400 Euro. Eltern, Pflegende und Schichtarbeiter hätten die Wahloption: acht zusätzliche freie Tage statt des Zusatzgeldes. Zwei dieser Tage finanziert der Arbeitgeber. "Wir erwarten, dass wir das am Donnerstag in München mit den Arbeitgebern 1:1 umsetzen", sagt Günther. Allerdings müssten einige bayerische Besonderheiten geregelt werden. "Bisher gilt eine Quote von 13 Prozent, die bis 40 Stunden arbeiten können", erklärt der IG-Metall-Sprecher. "Im neuen Modell sollen die Betriebe wählen können, ob sie die Quotenregelung beibehalten oder auf ein Volumenmodell umstellen - wenn ein Arbeitnehmer verkürzt, kann ein anderen mehr arbeiten."