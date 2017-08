Traurige Nachricht: Ein weiteres Amberger Traditionsgeschäft gibt Anfang 2018 auf. Eines, das seit 91 Jahren zur Vilsstadt gehört wie der Löffel zum Suppenteller. Dieser Vergleich führt mitten hinein in den Hausrat- und Porzellan-Fachhandel Zeitler an der Paulanergasse, der nun sprichwörtlich den Löffel ...

Altstadt blutet aus

Handel berät, Netz verkauft

Zufahrts- und Parkproblem

Wobei dieses Sterben "erzwungen" wird, sagt Ladeninhaberin Susanne Freyer und schildert damit die Dramatik, die viele Fachhändler auch andernorts in den Stadtzentren treffe. Stichwort Internetkauf. Darunter leidet Zeitler seit Jahren und muss nun gegen die übermächtige Konkurrenz aufgeben.Aber nicht nur das hat zum Einbruch der Umsätze geführt. Den Rückgang bekam schon der Vater von Susanne Freyer, Ottokar Mendel, zu spüren, als er vor über 15 Jahren noch aktiv im Geschäft war. Mit der Eröffnung neuer Ladenzentren auf der Grünen Wiese und der Entwicklung der Einkaufs- und Ärztemeile an der Marienstraße hatte nach seiner Beobachtung das Ausbluten der Altstadt begonnen. Spürbar auch für Zeitler, weil Laufkundschaft, die zuvor oft bei Medizinern in der City unterwegs war, mehr und mehr fehlte."Die Entscheidung zur Schließung fällt mir nicht leicht, hier hängt viel Herzblut drin", sagt die Tochter von Ottokar und Elfriede Mendel mit wässrigen Augen. Schließlich hatten ihre Eltern das Geschäft schon 1948 vom einstigen Gründer Hans Zeitler übernommen. 1989 ging es offiziell an Susanne Freyer über, wobei ihr Vater bis zu seinem Tod 2006 selbst mit 81 Jahren noch täglich im Laden stand. Fast 70 Jahre lang hat die Familie einst auf drei Etagen das Haus zum gut sortierten Fachgeschäft für Glas, Porzellan und Haushaltswaren herausgeputzt. "Dennoch ist auch unser Unternehmen ein Opfer des Strukturwandels, der sich in vielen Städten bemerkbar macht", bedauert die Inhaberin die Entwicklung."Die Kunden wandern in den Online-Handel ab, stationäre Händler sind in erster Linie kostenlose Berater oder übernehmen Servicefunktionen." Leben könne man von diesen Dienstleistungen nicht. Und Spaß bereite die Arbeit auch nicht mehr, wenn sich der Kunde lange kostenlos beraten lässt, dann aber umdreht und woanders kauft. Da macht sich laut Freyer auch die per Werbung geförderte "Geiz-ist-geil"-Mentalität bemerkbar. Denn im Internet priesen Firmen wie Amazon inzwischen "fast alles an - zu Preisen, die der stationäre Handel nicht bieten kann".Eine weitere Schwierigkeit ist für Susanne Freyer: "Töpfe, Pfannen, Geschirr und Gläser gibt es im Supermarkt oder im Möbelhaus, das mit großen Parkplätzen direkt vor der Tür punktet. Da kann ein Geschäft in der Amberger Innenstadt nicht mithalten." Die Folge sei ein "gravierender Rückgang der Kundenfrequenz, der zusammen mit den schlechten Zufahrts- und Parkmöglichkeiten in der Altstadt dem Einzelhandel große Probleme bereitet." Weniger Zuspruch und niedrigere Umsätze bei insgesamt steigenden Kosten seien die traurige Konsequenz."Leid" tut es Freyer auch um ihre treuen Stammkunden, "die uns immer verbunden waren". In den Dank an sie schließt sie ebenso ihre langjährigen Mitarbeiterinnen ein, "die immer treu zum Unternehmen standen - egal, welche Probleme zu bewältigen waren". Zu managen haben sie alle bis Anfang 2018 jetzt noch die letzten Monate, die gerade mit der heutigen Bekanntgabe der Schließung und vielen Gesprächen darüber nicht einfach werden dürften.

50 000 Läden bis 2021 verschwunden

Nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt" vom Februar geht der Handelsverband Deutschland von einem Verlust von rund 50 000 Einzelhandelsgeschäften in den nächsten Jahren aus. Dem Artikel zufolge spricht er schon länger von sinkenden Käuferzahlen und warnt vor einer damit einhergehenden Verödung der Stadtzentren. Das ist freilich kein Trost für Susanne Freyer, die Inhaberin von Haushaltswaren Zeitler an der Paulanergasse. Aber die 56-Jährige beschreibt damit, dass die geplante Schließung ihres Ladens in einem traurigen Trend liegt. Und sie macht bei der gewaltigen Zahl von 50 000 deutlich, dass sie bedeuten würde, "dass bis 2021 jeder zehnte Laden in Deutschland schließt". Die Ambergerin stellt auch für ihr Geschäft fest: "Das Einkaufsverhalten hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert, und gezielte Aktionen zur Kundenwerbung haben ihre Wirkung verfehlt." Die größte Konkurrenz sieht die Geschäftsfrau tatsächlich im Internet: "Wir Fachhändler beraten, und dann wird per Klick bestellt."