Angebotsvielfalt und Leistungsstärke der 30 Aussteller überzeugt

Vierte Gewerbeschau Freudenberg wieder ein voller ErfolgPaulsdorf/Freudenberg. (ads) Am Wochenende ging es rund in Paulsdorf, denn einen Tag war der kleine Ort Ziel des Landkreislaufs, tags darauf war die Gewerbemesse in der Pichl-Halle und dem Unternehmensgelände hier Anziehungsmagnet für Besucher aus dem gesamten Landkreis. "Jetzt vom Boom profitieren - Regionale Betriebe stellen sich vor", war das Motto der diesjährigen Freudenberger Gewerbemesse unter der Federführung des Bunds der Selbstständigen (BDS) Freudenberg unter Vorstand Benno Schißlbauer. Die rund 4000 Besucher konnten sich auf der Messe vor der Haustür in geballter Form ein Bild über die Vielfalt des Produktangebots und der Dienstleistungen von den beteiligten rund 30 Firmen und Gewerbetreibenden aus der Region machen. Diese wiederum konnten ihre große Leistungsstärke präsentieren. Das aufwendige Rahmenprogramm, darunter die Modeschauen des Trachtenhofs Nübler, kam bei den Besuchern bestens an.Am Tag genau vor 20 Jahren konnte der BDS Freudenberg 1998 seine erste Gewerbeschau in der Pichl-Halle in Paulsdorf eröffnen, die damals mit rund 15 000 Besucher zum vollen Erfolg wurde. Zwei Auflagen der Gewerbemessen im Ortskern von Freudenberg folgten in unregelmäßigen Abständen bis der BDS nun wieder zum Ursprungsort nach Paulsdorf zurückkehrte. Die Verantwortlichen vom BDS mit Benno Schißlbauer an der Spitze ziehen eine äußerst zufriedenstellende Bilanz über den Verlauf der Messe.Zünftig spielte die Hammerbachtaler Blousn zu Eröffnung der Gewerbemesse auf, zu der sich nicht nur die geladenen Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft sowie die Aussteller ein Stelldichein gaben, sondern auch schon viele Besucher. Schißlbauer richtete zunächst einen Dank an die Firma Pichl für das Überlassen von Halle und Firmengelände für die Messe, zudem im Vorfeld noch der Boden der Halle gepflastert wurde. Dank galt auch dem SSV Paulsdorf, der ebenfalls eine Spitzenleistung gezeigt hat, denn binnen einer halben Stunde war nach dem Landkreislauf die Hallefür den Aufbau der Gewerbemesse geräumt. Er informierte, dass man mit der Messe gerade den kleinen und mittleren Betrieben und Dienstleistern vor Ort eine Möglichkeit bieten will, dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen und damit die Leistungsstärke der Region einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können. Gemäß dem Motto wünscht er den Ausstellern, dass sie vom jetzigen Boom lange profitieren.Freudenbergs Bürgermeister Alwin Märkl als Schirmherr zollte Dank und Anerkennung dem BDS für seine engagierte Leistung bei der Organisation und Durchführung der Messe. Ein dickes Lob und Dank ging auch an die rund 30 Ausstellern, die neben der Präsentation ihrer Produktpallette und ihrer Dienstleistungen auch über zahlreiche Neuheiten informierten und für Aktionen am Stand sorgten. Er hinterfragte den Sinn einer Gewerbemesse in Zeiten des Internets und meinte, dass das Internet keinen persönlichen Kontakt zum Handwerker, Händler und Dienstleister vor Ort ersetzen kann. Er betonte mit berechtigtem Stolz, dass die Regionalität bei der Messe gewahrt werden konnte, denn die Aussteller kommen entweder aus dem Gemeindegebiet oder aus den umliegenden Orten und Städten. MdL Harald Schwartz zeigt sich erfreut, dass sich die regionale Wirtschaft auf der Messe in geballter Form präsentiert und den Besuchern eine ausgezeichnete Informationsplattform bietet. Die Besucher haben auf der Messe zudem die beste Gelegenheit, persönliche Kontakte zu den Ausstellern aus Handel, Handwerk und Dienstleistung zu knüpfen und diese besser kennenzulernen.Der stellvertretende Vorsitzende des BDS Bayern Christian Heinzelmann ging auf den derzeitigen wirtschaftlichen Boom in Bayern ein und machte klar, dass die kleinen und mittleren Unternehmen das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft sind. Ohne deren Engagement und unternehmerische Tätigkeit sähe laut Heinzelmann die Lage in Bayern und auch hier in der Region anders aus. Er wünschte sich für den Mittelstand etwas mehr Unterstützung durch die Politik, was er genau erläuterte. Er ging dann auf die Messe in Freudenberg ein und meinte, dass der BDS Freudenberg erkannt hat, dass ein gemeinsamer Auftritt eine Chance für jedes einzelne Unternehmen ist und die Präsentation des Leistungsspektrums gut und wichtig ist. "Mit der Entscheidung vor Ort zu kaufen, trägt man dazu bei, dass das inhabergeführte Unternehmen am Ort faire Arbeitsbedingungen bieten kann, der Ortskern belebt wird und mit seinen Steuern dazu beiträgt, dass die eigene Kommune handlungsfähig bleibt", machte Heinzelmann abschließend klar.Benno Schißlbauer machte sich dann mit den Ehrengästen auf zum Rundgang durch die Halle und das Außengelände der Firma Pichl. Die Aussteller aus den Bereichen Trachten- und Kindermode, erneuerbare Energien, Sanitär und Heizung, Schreiner- und Metallhandwerk, Schmuck, Kosmetik, Automobile und Elektromobilität sowie Kfz-Teile konnten mit ihrem vielfältigen Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie ihrer hohen Fachkompetenz die Ehrengäste und später die Messebesucher überzeugen. Highlights im Rahmenprogramm waren sicherlich die Trachtenmodenschauen vom Trachtenhof Nübler, die Kletterwand der Bergwacht Amberg und die Fahrt mit der Hebebühne in 30 Meter Höhe bei der Firma Sirenenbau Fischer. Für beste Bewirtung der Besucher sorgte der SSV Paulsdorf.