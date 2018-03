Warnstreik im öffentlichen Dienst auch in Amberg

Eine Lohnerhöhung von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr, fordert die Gewerkschaft Verdi von den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst. Weit über 50 Mitarbeiter aus dem städtischen Betriebshof, dem Klärwerk in Theuern und dem Bundeswehrdienstleistungszentrum beteiligten sich am Montagmorgen an einem von Verdi organisierten Warnstreik.

Saukalt war es am Multifunktionsplatz, als Gewerkschaftssekretärin Kathrin Birner erklärte, die öffentlichen Arbeitgeber sollten sich wegen des Arbeitskampfes warm anziehen. Zwei Verhandlungsrunden seien ohne Ergebnis verlaufen. Den Forderungen der Gewerkschaften hätten die Arbeitgeber bislang eine klare Absage erteilt. Die Gewerkschaften bestünden aber darauf, dass vor allem die Einkommen in den unteren und mittleren Lohngruppen deutlich angehoben werden, 200 Euro sei das Mindeste.