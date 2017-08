Er war nicht zu übersehen: Der Kran, der am Donnerstag von 6 bis 21 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße auf Höhe der dortigen Kindertagesstätte stand, legte an dieser Stelle den Verkehr komplett lahm. Wegen der Arbeiten auf dem Firmengelände wurde eine Umleitung über die Ohm- und Heinrich-Hertz-Straße, den Liebengrabenweg und die Georg-Hilbenz-Straße eingerichtet. Bild: Steinbacher