(gfr) "Wir haben im vergangenen Jahr gute Gewinne eingefahren", sagt Dagmar Kierner, die Vorstandssprecherin des Wohnungsbau- und Siedlungswerk Werkvolk. "Daher stellen wir zwei Prozent davon für soziale Zwecke zur Verfügung."

Heuer trifft der Geldregen den SkF (Sozialdienst katholischer Frauen), das Bündnis "Amberg hilft Menschen", die Amberger Tafel sowie die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) zur Unterstützung bedürftiger Studenten. 6000 Euro gingen an den SkF, 1000 Euro an das Bündnis und der größte Anteil fließt an die Werkvolk-Kiener-Stiftung, zweckgebunden mit 5000 Euro für die Amberger Tafel, zusätzlich 4000 Euro an das SkF-Projekt "Endlich gecheckt" und weitere 3600 Euro kommen der OTH zugute, die damit ihre Studenten unterstützen kann.Der Vorsitzender der Amberger Tafel, Bernhard Saurenbach, erklärte, dass heuer 36 Erstklässler, die demnächst eingeschult werden, von der Tafel mit einer ordentlichen Schultasche ausgestattet werden konnten. Dringend brauche die Tafel auch Geld, um Kindern den Besuch des Freibads oder einer kulturellen Veranstaltung zu ermöglichen.SkF-Vorsitzende Marianne Gutwein sieht indes dringenden Handlungsbedarf, wenn Frauen oder Familien in Not geraten, denn dann sei meist kaum noch Geld für dringend notwendige Ausgaben vorhanden. Hier springe der SkF ein.