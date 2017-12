Wer alle Jahre wieder steigern möchte, landet bei immer. So ist es auch mit den Benzinpreisen. In schöner Regelmäßigkeit ziehen sie feiertagsbedingt kräftig an. Und: Jeder ärgert sich, ändern tut sich nichts.

Längst bekannte Weisheit

Kein Mitsprachrecht

Angemerkt von Michael Zeissner Marktwirtschaft pur

Wundern hilft nichts, ärgern hilft nichts, nachdenken nur ein bisschen. Jeder, der tanken muss - und das sind fast alle - hat schon darüber gegrübelt, weshalb Benzinpreise in Deutschland so schwanken. Die schlichte, aber einzig stichhaltige Antwort: Weil es erlaubt ist.



Jedes Marktgesetz kennt seinem Wesen nach ebenso die genau gegenläufige Wahrheit. Wer sagt, die Nachfrage regelt den Preis, weiß noch lange nicht, ob eine hohe Nachfrage nun hohe, oder niedrige Preise nach sich zieht. Denn das Angebot hat auch noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Abends, wenn sukzessive weniger Kunden an den Tankstellen vorfahren, sinkt der Preis erst einmal. Nachts, wenn es noch weniger sind, steigt er wieder. Andere machen es umgekehrt.



Die kurzzeitigen Schwankungen an den Zapfsäulen sind deshalb aus dem Blickwinkel der Gewinnorientierung situativ optimierte Preise. Das machen heute Computer. Außer der Gesetzgeber setzt klare Grenzen. Dann macht es der Computer halt anders.

(zm/anv) Pünktlich vor den Festtagen hat sich deshalb nicht zuletzt der ADAC zu Wort gemeldet. "Italien teuer, Österreich günstig", lautet die Schlagzeile einer Pressemitteilung. "Große Preisunterschiede zur Weihnachtszeit" eine andere. Wie es nun in Amberg um die Spritkosten bestellt ist, lässt sich dank digitaler Kommunikationstechniken ruckzuck selbst ermitteln. Auch da hilft der Autofahrerclub mit der Internet-Adresse www.adac.de/tanken. Groß, aber offenbar vergeblich setzte 2011 der damalige Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) an, um ständig und phasenweise erheblich schwankenden Benzinpreisen Einhalt zu gebieten. So entstand die beim Bonner Bundeskartellamt angesiedelte Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Sie besteht im Grunde aus der automatisierten Ist-Zeit-Mitteilung und Veröffentlichung von Treibstoffpreisen an den deutschen Tankstellen. Jederzeit von jedem abrufbar.Seither gibt das Kartellamt dazu Jahresberichte heraus. Sie bestehen aus einer riesigen Datensammlung und der akribischen Beschreibung dessen, was sich bei den Preisen an den Tankstellen tagtäglich so tut. Der aktuellste Bericht datiert auf Februar dieses Jahres und umfasst 30 Seiten. Er beschreibt ausführlich, was der aufmerksame Benzin-Kunde schon längst beobachtet hat. Zwei Beispiele: "Das Preisgefüge der verschiedenen Tankstellen einer Stadt erscheint einigermaßen stabil", oder: "Die Anzahl der Preisänderungen hat - wie angesichts der mittlerweile weit verbreiteten Mittagsanhebung zu erwarten war - zugenommen". Nachvollziehbare Begründungen, die über den allgemeinen Hinweis von schwankenden Rohöl- oder Dollarpreisen hinausgehen, sucht man in dem Bericht vergebens. Nachgefragt, antwortet das Bundeskartellamt: "Es gibt in Deutschland keine gesetzliche Einschränkung für das Preissetzungsverhalten der Mineralölkonzerne. Man kann mutmaßen, dass sich die Unternehmen von dieser Art der Preissetzung erhoffen, unter dem Strich mehr Umsatz bzw. Erlöse zu generieren."Ausgenommen die wenigen selbstständigen Inhaber von Freien Tankstellen, haben die Pächter von Servicestationen großer Konzerne keinerlei Mitspracherecht oder Gestaltungsmöglichkeit bei den Preisen an den Zapfsäulen. Entsprechend zurückhaltend geben sie sich bei Fragen danach. "Ich habe keine Idee, woran das liegen könnte. Mir fällt es als Autofahrer ja selbst auf", sagt beispielsweise die Tankstellen-Verkäuferin Sonja Oleson. "Wir bekommen da keine Informationen", räumt offen der Pächter einer Marken-Station, Mehmet Dilver, ein. "Wie sich das genau zusammensetzt, kann ich nicht sagen."Schon gar keine Erklärung zeichnet sich ab, weshalb vor rund vier Jahren in Schwandorf die Benzin- und Dieselpreise noch deutlich über denen in Amberg lagen. Heute ist die Situation genau umgekehrt ist. Derart kleinräumige Betrachtungen finden auch keinen irgendwie aufschlussreichen Niederschlag in dem Bericht der Markttransparenzstelle.