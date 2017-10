Dieses Unternehmen zeigt, was der digitale Wandel bedeutet und welche Chancen in ihm stecken: Die Frischmann GmbH hat sich von der einfachen lokalen Buchdruckerei zu einem international agierenden Druckdienstleister entwickelt. Jetzt gab es dafür den Wirtschaftspreis der Stadt und des Landkreises.

Crème de la Crème

Lösungen für Kunden

Unser Mut zur Veränderung wurde belohnt. Geschäftsführer Jürgen Frischmann

Frischmann Die Frischmann Druck und Medien GmbH feiert im nächsten Jahre 50-jähriges Firmenjubiläum. 1968 hat Manfred Frischmann das Unternehmen als Buchdruckerei gegründet. Mittlerweile gilt Frischmann als Spezialist für Druckaufträge aller Art - Papier ist dabei längst nicht mehr die dominierende Unterlage. Die Digitalisierung sorgte dafür, dass traditionelle Geschäftsfelder wegfielen, aber auch neue hinzukamen. Computer- und internetbasierte Lösungen stehen dabei im Fokus. Seit 2010 ist der Umsatz im Schnitt um acht Prozent gewachsen. Das Unternehmen unterhält zwei Produktionsstandorte plus ein Logistikzentrum und hat 85 Mitarbeiter. (upl)

Rund 800 Gäste klatschten im Kongresszentrum Beifall, als Oberbürgermeister Michael Cerny und die Chefs der Volksbank-Raiffeisenbank Amberg am Donnerstagabend den Preis offiziell übergaben. Aus Cernys Laudatio ging hervor, welch atemberaubenden Wandel das in der Sulzbacher Straße ansässige Unternehmen in den vergangenen 49 Jahren - besonders aber seit 2010 - hingelegt hat."Die Firma Frischmann hat die Chancen der Digitalisierung frühzeitig aufgegriffen und für die Kunden eingesetzt", attestierte der Oberbürgermeister. "Frischmann hat den künftigen Megatrend Nachhaltigkeit bereits heute verinnerlicht." Die Unternehmenskultur sei geprägt von Innovationsfreude, Zusammenhalt sowie sozialer Verantwortung für Mitarbeiter, Region und Umwelt.Bankvorstand Dieter Paintner hatte zuvor erklärt, warum der Wirtschaftspreis vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Es gehe darum, auf die "Crème de la Crème" der Unternehmen in der Region aufmerksam zu machen. Die Preisträger prägten mit ihrem Ideenreichtum den heimatlichen Wirtschaftsraum, garantierten Qualität und Quantität von Arbeitsplätzen. "Mit der Firma Frischmann bitten wir heute erneut ein Amberger Familienunternehmen auf die Bühne, das sich in beeindruckender Weise im stürmischen Fahrwasser der Druckbranche erfolgreich durchsetzt", unterstrich Paintner. Wie stürmisch die raue See der Druckindustrie ist, das erläuterte Geschäftsführer Jürgen Frischmann in seinen Dankesworten. Die gesamte Branche befinde sich schon seit Jahren im Umbruch. Ein Ende sei nicht abzusehen. In diesem von ständigen Veränderungen geprägten Umfeld habe sein Unternehmen Nägel mit Köpfen gemacht, 2010 den Betrieb völlig umgekrempelt und rund 7,5 Millionen Euro investiert.Das Ergebnis: "Wir drucken nicht. Wir lösen", erklärte Frischmann. Was er damit meinte, erklärte er am Beispiel des über 100 000 Euro teuren BMW i8. Der Autokonzern habe kein Unternehmen gefunden, das eine Lackierschablone mit der gewünschten Präzision herstellen konnte - bis es auf die Firma Frischmann gestoßen sei. Seine Leute hätten die Herausforderung angenommen und etwas völlig Neues geschaffen, von dem das Unternehmen nachhaltig profitiere. Mittlerweile gebe es ähnliche Aufträge von Porsche und Bentley. "Unser Mut zur Veränderung wurde belohnt", resümierte Frischmann, der den Preis ausdrücklich den Mitarbeitern, aber auch seiner Familie - insbesondere Bruder Uli und Vater Manfred - widmete.___Weitere Informationen: