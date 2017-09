Möbel Ostler am Haager Weg? Das war einmal! In unmittelbarer Nähe des Wallmenich-Hauses entsteht eine neue Residenz für Alte und Kranke. Über zwölf Millionen Euro investiert das Wohnungsunternehmen in ein Wohn- und Pflegezentrum für Senioren und Demenzkranke.

Vorgesehen sind 44 Wohnungen, eine Tagespflegestation mit 24 Plätzen und zwei ambulanten Wohngruppen für bis zu 24 an Demenz erkrankte Frauen und Männer. Am Haager Weg, gegenüber dem Seniorenheim Wallmenich-Haus, errichtet das Wohnungsunternehmen (WU) ein Senioren-Dienstleistungszentrum, für das mit dem symbolischen Spatenstich der Startschuss gegeben wurde. WU-Geschäftsführer Dieter Gerl betonte, dass in der dreigeschossigen Anlage 44 Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit Größen zwischen 39 und 91 Quadratmetern geplant sind, von denen 16 an Kapitalanleger oder Selbstnutzer bereits vergeben seien. Sämtliche Wohnungen sind über drei Aufzüge ab der Tiefgarage barrierefrei erreichbar.Einige Wohnungen sind sogar für Rollstuhlfahrer geeignet. Die im Erdgeschoss integrierte Tagespflege bietet 24 Plätze und auf gut 500 Quadratmetern Platz für die Bewohner der Anlage, aber auch für Pflegebedürftige von außen. Gefördert wird die gut 12,5 Millionen Euro teure Maßnahme mit einem Darlehen des Freistaates über gut eine Million Euro. Knapp 300 000 Euro Zuschuss kommen vom Bezirk Oberpfalz.Dieter Gerl rechnet damit, dass im Senioren-Dienstleistungszentrum im Sommer 2019 der Betrieb aufgenommen werden kann. Architekt Markus Maier oblag die Planung. Baudirektor Albert Dischinger bezeichnete als Vertreter der Regierung der Oberpfalz das Wohnungsunternehmen als verlässlichen Partner. Erfreut zeigte sich Oberbürgermeister Michael Cerny, dass die Regierung der Oberpfalz in nördlicher Richtung auch einmal über den Pfaffensteiner Tunnel hinausschaue und diese Maßnahme im Stadtgebiet fördert. Der Standort sei für betreutes Wohnen ideal, denn Nahversorger und Busanbindung lägen direkt vor der Haustür. Qualitativ hochwertiger und auch noch bezahlbarer Wohnraum sei wichtig. Die Betreuung der Bewohner sei bei den Mitarbeitern der Schwesternschaft Wallmenich-Haus in besten Händen. Hervorzuheben sei auch, dass die Bauherren mit der Tiefgarage der Parkplatznot entgegentreten.Auf das Betreuungsangebot der Schwesternschaft Wallmenich-Haus ging Tatjana Richter ein. Sie betonte, dass dabei der Mensch immer im Mittelpunkt stehen werde.