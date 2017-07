Freizeit Ammerthal

06.07.2017

5

0 06.07.2017

"Früher war's ein Faltblatt, jetzt ist es fast ein Katalog": So urteilte Ammerthals Kulturbeauftragter Dieter Strobel bei der gemeinsamen Präsentation des Seniorenprogramms von Ursensollen und Ammerthal für die zweite Hälfte dieses Jahres.

Hintergrund Verteilt wird das gemeinsame Seniorenprogramm Ursensollen/Ammerthal 1200 Mal in beiden Gemeinden. Gedacht ist es für Menschen ab 60 Jahren, von A (Ablass-Arme Seelen) bis Z (Zünftiges Oktoberfest) ist auf 48 Seiten so ziemlich alles im Angebot für das zweite Halbjahr. Hinzu kommen diverse Seniorennachmittage der Pfarreien Hohenkemnath, Hausen, Ursensollen und Ammerthal. Anlaufstellen für Auskünfte/Anmeldungen sind im Rathaus Ursensollen Sonja Scharl (09628/92 39 21) und in Ammerthal Barbara Kreitmeier (09628/92 33 11), erreichbar auch per E-Mail (sonja.scharl@ursensollen.de, barbara.kreitmeier@ammerthal.de).(e)

Früher, das war 2009. Seit dieser Zeit existiert das Seniorennetzwerk der Gemeinden Ursen-sollen und Ammerthal Hand in Hand. Ursensollens Bürgermeister Franz Mädler erinnerte daran, dass einst die Seniorenbeauftragten Norbert Schmid und Christa Suttner die Impulse dafür gaben. Jetzt sei daraus ein "absolutes Erfolgsmodell" geworden, wie Ammerthals Bürgermeisterin Alexandra Sitter feststellte. Es mache Freude, den älteren Menschen zu helfen, das Leben in beiden Gemeinden leicht zu machen.Und das wird auch angenommen: Rund 1000 Personen nutzten die Angebote im ersten Halbjahrt. Was, wie so oft, mit kleinen Schritten begann, ist zu einem umfangreichen Angebot für die Senioren in beiden Gemeinden geworden. Daran arbeiten viele mit, je ein Team in beiden Gemeinden. In Ursensollen laufen die Fäden durch die (Verwaltungs-) Hände von Sonja Scharl im Rathaus, in Ammerthal ist Barbara Kreitmeier die Koordinatorin. Zur Programmvorstellung im Ammerthaler Rathaus kamen neben diesen beiden und den Gemeindechefs auch die Seniorenbeauftragten Monika Fruth und Norbert Schmid, vom Team Ammerthal Mario Flierl und Dieter Strobel, aus Ursensollen Maria Graml.Im Netzwerk stecke viel Arbeit - doch das sei es auch wert, wie Mädler und Sitter betonten. Und nötig: "Die Senioren werden immer älter, mittlerweile sind bei uns 25 Prozent der Menschen über 60 Jahre alt", sagte Mädler. Dem müsse man sich stellen, Ursensollen und Ammerthal gingen dabei gemeinsam einen erfolgreichen Weg. Ins Auge gefasst sei ein Seniorenshuttle als zusätzliches Angebot. Seniorenbeauftragter Norbert Schmid betonte, im Netzwerk sei "der Lack ist nicht ist ab", sondern es werde "immer neu lackiert". Zum von vielen engagierten Bürgern zusammengestellten Programm gehöre mittlerweile auch die Inklusion. Ammerthals Seniorenbeauftragte Monika Fruth hob das "problemlose Miteinander in den Rathäusern" hervor, wo man stets ein offenes Ohr habe.