Freizeit Ammerthal

17.08.2017

Bei einer großen Militärübung der Bundeswehr in Ammerthal waren die Soldaten herzlich aufgenommen worden. Nicht minder herzlich willkommen waren jetzt Ammerthaler Kinder beim Logistikbataillon 472 in der Schweppermannkaserne in Gärmersdorf. Das hat seinen ganz besonderen Grund.

Zum einen ist die Einheit Patenkompanie, zum anderen sind die Logistiker aus Gärmersdorf "die beste Patenkompanie", sagte Bürgermeisterin Alexandra Sitter. Kinder und Jugendliche seien für Zelt-Camp und Lagerfeuer immer zu begeistern. Noch dazu, wenn man von Soldaten betreut wird und vieles erfährt. Drei erlebnis- und lehrreiche Tage verbrachten die Gäste innerhalb des Ferienprogramms in der Schweppermannkaserne.Hauptmann Daniel Augsten war Leitender Offizier des Camps. Sanitätsausbildung, Schnitzeljagd, Wald-Hindernisparcour, das Mitfahren in Bundeswehrfahrzeugen sowie spannende Nächte am Lagerfeuer und im Zelt begeisterten die Kinder restlos.Bürgermeisterin Alexandra Sitter bedankte sich mit einem Frühstück bei den Soldaten .