03.12.2017

Stefan Ehbauer hat bei der Ammerthaler Wiesnkirwa all seine Kräfte in das Entenrennen gesteckt, damit es wieder ein großer Erfolg wird. An dieser Stelle möchte er dem Round Table 69 Amberg danken, der die Enten erneut gesponsert hat. Unermüdlich war Ehbauer Wochen vor der Kirchweih unterwegs, um die Enten an den Mann oder die Frau zu bringen. Am Ende hatte er stolze 550 Stück verkauft.

So konnte er Ellen Galle, Ansprechpartnerin für den MS-Abendtreff (Multiple Sklerose), 1300 Euro übergeben. Stefan Ehbauer, selbst an MS erkrankt, weiß, wie wichtig die finanzielle Unterstützung für die Selbsthilfegruppe ist. Mit diesen Spenden will der Verein die Betroffenen aus der Isolation befreien, sie Gemeinschaft erleben und gemeinsame Ausflüge unternehmen lassen, Vorträge organisieren, den Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen Betroffenen und Angehörigen pflegen sowie den Besuch von Seminaren ermöglichen.MS kann Menschen aller Alters- und Gesellschaftsgruppen treffen. Die chronische Erkrankung des Nervensystems äußert sich bei jedem Betroffenen anders und nimmt ganz unterschiedliche Verläufe. MS als lebensbegleitende Krankheit verändert den Betroffenen und seine Umwelt.Einmal monatlich, jeden zweiten Dienstag, kommt die Selbsthilfegruppe um 19 Uhr im Gasthof Zur blauen Traube in Kümmersbruck zusammen. Alle Betroffenen, Angehörige, ob jung oder alt, sind willkommen.