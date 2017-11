Freizeit Ammerthal

15.11.2017

Den Verantwortlichen des Heimat- und Kulturvereins gelang es, einen Glanzpunkt in ihren Aktivitäten zu setzen. Zum ersten Mal nach über 25 Jahren veranstaltete der HKV wieder einen Erntetanz mit Livemusik - genauso wie es in früherer Zeit in Ammerthal Tradition war. Und der Aufwand hat sich gelohnt. Kaum erklangen die ersten Takte der Band "5plus", schon war die Tanzfläche gefüllt, und die Freude der Männer und Frauen an Walzer, Rumba und Dreher wollte kein Ende nehmen. Bis spät in die Nacht demonstrierten die Gäste ihre flotten Sohlen auf dem Parkett. Die Organisatoren waren sich einig, dass es im nächsten Jahr wieder einen Erntetanz geben soll. Bild: jof