Freizeit Ammerthal

01.10.2017



01.10.2017

Die Pfarrwallfahrt der Pfarrei St. Nikolaus Ammerthal zusammen mit dem Seniorennetzwerk Ammerthal/Ursensollen brachte die Teilnehmer nach Neuburg an der Donau.

Ziel der Pilgergruppe war die Wallfahrtskirche Heiliges Kreuz in Bergen, wo Pfarrer Klaus Haußmann mit der Reisegruppe einen Gottesdienst feierte. Danach fand eine informative Kirchenführung statt, bei der auch die Krypta besichtigt werden konnte, in der die Monstranz mit dem Kreuzpartikel vom Kreuz Jesu zu sehen war. Diesem verdankt die Kirche ihren besonderen Namen. Der Hof des Residenzschlosses über Neuburg an der Donau war am Nachmittag Ausgangspunkt für eine ausführliche Stadtführung, bei der die kirchengeschichtliche Entwicklung im Vordergrund stand.Die Gruppe nahm viele wunderbare Eindrücke mit nach Hause.