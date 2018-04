Kultur Ammerthal

04.04.2018

04.04.2018

Zehn Jahre Theatergruppe des Heimat- und Kulturvereins Ammerthal müssen gefeiert werden, und dabei spielt sich die Theatergruppe selbst mit dem Zweiakter "Bühnenjubiläum". Dass das Zehnjährige mit einem besonderen Theaterstück zu begehen ist, darüber sind sich alle einig, aber was genau, da driften die Ansichten weit auseinander. Doch Promis aus Fernsehen, Politik, Adel oder Kirche müssten schon eingeladen werden.

Das Bühnenjubiläum bekommen auch vier aus der Justizvollzugsanstalt entflohene Sträflinge mit und schmuggeln sich als Vorhut der Ehrengäste ein, hoffen darauf, nicht erkannt zu werden. Wäre da nicht der dümmliche Polizist Willi und die mit viel Raffinesse ausgestatteten Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins, die den Gaunern das Handwerk legten und dafür sorgten, dass sie wieder hinter Gittern landen. Die Mehrzweckhalle, in der sich das ganze Spektakel abspielt, ist auf der Bühne nachgebaut. An den Wänden erinnern Bilder daran, was die Theatergruppe die zehn Jahre über schon alles auf die Beine gestellt hat. Premiere ist am Freitag, 6. April, um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen: Samstag, 7., um 19.30, Sonntag, 8., um 18 Uhr sowie Samstag/Sonntag, 13./14. April jeweils um 19.30; letzte Vorstellung ist am Sonntag, 15. April, um 16 Uhr. Die Samstagsvorstellung sind bereits ausverkauft. Karten gibt es im Getränkemarkt Müller oder bei Irene Pemp (0175/51 50 715).