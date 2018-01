Kultur Ammerthal

01.01.2018

4

0 01.01.2018

Der Höhepunkt des ereignisreichen Vereinslebens 2017 für die Ammerthaler Blaskapelle war sicherlich die Konzertreise nach Südkorea und die Teilnahme am "Wind Ensemble Festival" in Jeju. Das wirkte nach bis Ammerthal, denn die Koreanerin Sohyang An, sozusagen an den fünf Tagen Betreuerin der Blaskapelle in Südkorea, war jetzt beim Jahreskonzert der Blaskapelle Ehrengast in Ammerthal und wurde mit Blumen bedacht.

Und nicht nur das, denn das allerletzte Stück ("Arirang") des erfrischenden Abends war sozusagen eine Hommage an die traditionelle Musik Koreas mit dem beliebtesten Volkslied der Koreaner, arrangiert von Dirigent Manuel Jung. Nachvollziehen konnten die Ammerthaler den Besuch in Korea während der Pause anhand eines Films, der bei dem Besuch erstellt wurde.Den musikalischen Glanzpunkt unter das Jahr 2017 setzten die Musiker der Ammerthaler Blaskapelle zweifelsohne jetzt am 2. Weihnachtsfeiertag mit ihrem Jahreskonzert, mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus dem Veranstaltungskalender der Gemeinde, genau gesagt: Heuer fand es zum 32. Mal statt. Und immer verstehen es die Verantwortlichen, allen voran die Dirigenten Manuel Jung für die Konzertkapelle und Tim Winkler mit der Nachwuchskapelle, ihr Publikum durch ihr umfassendes Repertoire und ihre ausgeprägte Tonkraft zu überzeugen.Die geneigte Zuhörerschaft war bestens in der Sporthalle vertreten, sie war durchaus dankbar, hatte offenbar nach wochenlanger Berieselung mit Weihnachtsliedern wieder Appetit auf lautere, kräftige Töne. Durchs kurzweilige Programm führte in bewährter Weise Sandra Haller. Die Konzertkapelle legte mit dem Stück "Into the storm" gleich mächtig los; gleichwohl war draußen nicht der Hauch eines solchen Sturmes zu erkennen, der 1933 über die USA fegte und den Komponisten zu diesem Titel inspirierte. Ein "Like" und vom Klangkörper sauber gespielt mit tollem Klang war sicherlich O'Sullivans Komposition "Matryimony", wie auch das höchst populäre Stück "The Witch and the Saint" (Die Hexe und der Heilige).Die Ammerthaler können aber auch Böhmisch: Mit dem Walzer "Träumerei" überzeugte die Konzertkapelle die Freunde der böhmisch-bayerischen Blasmusik, und dann ging es noch nach Salzburg, besser gesagt in den Ortsteil Maxglan, den die meisten nur als Flughafenstandort kennen: Rasend schnell glitten die Finger über die Instrumente beim Maxglaner Zigeunermarsch, einem ganz beliebten Volksmusikstück, mit dem Dirigent Manuel Jung die Bühne freigab für die Nachwuchskapelle unter der Leitung von Tim Winkler. Mit dem Resümee, dass den Ammerthalern Musikanten der Nachwuchs so schnell nicht ausgehen wird.Mit "Music of the night" und "Imperium" bewies die Nachwuchskapelle schon hohen Musikstandard. Höhepunkt des zweiten Abschnitts war zweifelsohne "Children of Sanchez", ein Arrangement für Blasorchester, von der Konzertkapelle picobello intoniert, und das zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es abwechselnd Solisten und Blasorchester ins Rampenlicht rückt.Der Applaus war reichlich, Vorsitzender Daniel Haller dankte im Namen der Kapelle dem Publikum ("weil sie es geschafft haben, die Halle bis zum letzten Platz zu füllen"), zum anderen, weil es ein dankbares war. Mit dem Versprechen, dass es 2018 eine 33. Auflage des Konzerts geben wird.