Politik Ammerthal

10.08.2017

Mit der Wiedereröffnung des Ammerthaler Hofes hat die UWG die Tradition ihrer Monatsversammlungen wieder aufgenommen. Vorsitzender Thomas Bär freute sich, dass gleich zum Auftakt zahlreiche Mitglieder und Gemeinderäte mit ihrer Präsenz Interesse an der Kommunalpolitik und der Entwicklung Ammerthals bekundeten.

Voreilige Informationen

Zuzug ungebrochen

Neben vielen einstimmigen Beschlüssen zu Bauanträgen sollte ein weiteres einstimmiges Ergebnis im Gemeinderat nicht unerwähnt bleiben, begann Bär: Der Antrag eines Bürgers auf Erlass einer gemeindlichen Verordnung zur zeitlichen Beschränkung ruhestörender Haus- und Gartenarbeiten wurde rundweg abgelehnt. Um nachbarschaftliche Beziehungen nicht unnötig zu verkomplizieren, müsse die bundesweite Regelung ausreichen. Trotzdem bat Bürgermeisterin Alexandra Sitter im Sinne möglichst unbelasteter Nachbarschaften den gesunden Menschenverstand einzuschalten und nicht unbedingt mittags den Rasenmäher einzuschalten.Eine heftige, die Verwaltung über Gebühr belastende Maßnahme habe der Bürgerentscheid-Antrag zur Einstellung der Kanalsanierung Fichtenhof bedeutet. Wegen des Fortschrittes der Baumaßnahme habe der Antrag abgelehnt werden müssen. Damit ging Bär auf das "konfrontative Verhalten der Oppositionsparteien CSU und CWG" ein. Falsche Kostenangaben und voreilige Informationen aus nichtöffentlichen Sitzungen durch die Befürworter hätten zur Stimmungsmache geführt. Alle Stellungnahmen der um Rat befragten Gremien hätten die Einstellung der Bauarbeiten für rechtlich falsch gehalten, so dass eine verantwortliche Entscheidung getroffen wurde.Durch die Einrichtung eines Kinderspielplatzes auf einer Teilfläche des Schulsportgeländes solle den Bedürfnissen junger Familien und Kinder entsprochen werden. Elternbeiräte von Kindergarten und Schule sowie Kindergartenförderverein, berichtet Bürgermeisterin Sitter, begleiten die Planungen "dankenswerterweise mit tollen Ideen und Vorschlägen". Für 2018 wurde bereits beschlossen, auch den Ausbau des bestehenden Spielplatzes auf dem DJK-Gelände umzusetzen, hierzu würden die Planungen im Herbst starten.Nach der Besichtigung zum Bezirksentscheid "Unser Dorf hat Zukunft" mit einem beachtlichen dritten Platz, hatten die Juroren viel Lob für die Aktivitäten der Ammerthaler Bürger und die UWG-Projekte. Die Aussage des Kommissionssprechers "Der Anschluss in Sachen Wasser nach Amberg war die beste Entscheidung", erfreute UWG-Mitglieder und Räte ebenso wie die Bronzemedaille.Der Haushalt 2017 sei mit 8:6 beschlossen. Die Ablehnungsgründe von CSU und CWG seien fadenscheinig: "Denn einen 5,8-Millionen-Etat wegen eines fehlenden Beschlusses zu einer Teilbaumaßnahme abzulehnen, ist mehr als fragwürdig", so Bär.Nach vielen Vorbesprechungen zur Sanierung der Straße Am Weinberg, und nachdem nahezu alle Wünsche der Anlieger zum Tragen kommen, sei die Akzeptanz der Bürger erreicht worden. Die Maßnahme koste laut Ingenieurbüros UTA 386 000 Euro, der Anteil der Gemeinde liege bei 220 000 Euro Der Anteil der Anlieger verteile sich auf 36 Grundstücke. Das verbreitete Gerücht von über 25 000 Euro je Anlieger sei hinreichend widerlegt. Die Änderung der Straßenausbausatzung, die die Bürger extrem belaste, sei nach 60 Jahren CSU-Regierung immer noch nicht beschlossen, klagte Bär.Das beschlossene Verkehrskonzept habe sich bewährt. Sinnvolle Vorschläge könnten weiter vorgebracht werden. Der Zuzug in die Gemeinde sei ungebrochen. Eine mittlerweile hervorragende Infrastruktur habe sich bezahlt gemacht. Nachdem die Holzarbeiten zum Vater-unser-Weg vergeben seien, könne dieses Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde endlich erstellt werden.