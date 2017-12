Politik Ammerthal

29.12.2017

37

0 29.12.201737

Bürgermeisterin Alexandra Sitter ist redlich bemüht, weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. Schließlich kommt der Gemeinderat 2017 letztmals zusammen. Allein - es klappt nicht so richtig.

Über Jahrzehnte versäumt

Öffnung erweitert

Die Verwaltung legte dem Rat die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2016 zur Feststellung und Entlastung vor. Diese schließt im Gesamtetat bei Soll-Einnahmen und -Ausgaben mit 4 450 221 Euro. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögensbereich beläuft sich im Soll auf 660 884, der Überschuss somit im Soll auf 517 213 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Die Ist-Einnahmen betragen 5 126 769 Euro, die Ist-Ausgaben schließen somit mit einer Höhe von 413 715 Euro. Bei diesem Tagesordnungspunkt habe sich die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Gerda Schommer, über die korrekte Haushaltsführung und den Überschuss gefreut, so der Text weiter. Einstimmig stellte der Rat die Abschlusszahlen fest.Echten Verdruss hingegen bereitete der Vorsitzenden des Ausschusses die Beschlussfassung über die weitere Behandlung der örtlichen Rechnungsprüfung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Ammerthaler Gruppe. Das Landratsamt hatte Ende August 2017 die über Jahrzehnte versäumte Rechnungsprüfung angemahnt. Konkret, so erläuterte Bürgermeisterin Alexandra Sitter, ginge es um die Jahre 1992 bis 2002 und von 2008 bis 2013."Für die Mitglieder des Ausschusses ist es schlichtweg unmöglich, die vorliegenden, möglicherweise gesundheitsgefährdenden Unterlagen auf Richtigkeit und Plausibilität zu prüfen", so Schommer, "Unregelmäßigkeiten festzustellen und diese einer Person zuzuordnen. Der ehrenamtliche Rechnungsprüfungsausschuss", so die Vorsitzende resolut, "sieht sich beim besten Willen nicht in der Lage, diese Prüfung zu übernehmen. Für die Jahre 2008 bis 2013 wurden die Akten bereits von der überörtlichen Rechnungsprüfung gesichtet und ein Prüfbericht erstellt", resümierte Schommer. "Dieser kritisierte umfangreiche vergaberechtliche Mängel, vor allen Dingen bei der Beschaffung der Kohlefilteranlage und der Beauftragung der Erdarbeiten am Mühlweg erheblich", unterstrich die Sprecherin weiter.Inhaltlich könne bestätigt werden, dass massive Versäumnisse und Fehler durch die im Zweckverband Tätigen und Verantwortlichen anzumahnen seien. Sie stellte die Bitte an die Verwaltung in den Raum, bis zur nächsten Sitzung eine Einschätzung abzugeben, wie viel Zeit eine solche Überprüfung in Anspruch nehme und - sofern zulässig - durch die Verwaltung oder eine andere Institution geprüft werden könne.Damit wollte sich Robert Weiss, Fraktionssprecher der CSU und Stellvertreter im Rechnungsprüfungsausschuss, alles andere als anfreunden, so die Pressemitteilung. Gerda Schommer und die anderen im Ausschuss tätigen Räte, Mario Flierl (UWG) und Stephan Koller (BFA), beharrten aber auf ihrem Standpunkt. Ein weiteres Treffen des Ausschusses soll nun Klarheit bringen, wobei Schommer schon ankündigte, dass sie bei ihrem Standpunkt bleiben werde. Die Jahre sollten durch professionelle Unterstützung geprüft werden.Einstimmig segneten die Räte einen Antrag der DJK Ammerthal auf Öffnung der Sporthalle auch in den Weihnachts- und Osterferien 2017/2018 ab, den Bürgermeisterin Sitter auf alle Ferien und Wochenenden - ausgenommen die Sommerferien - erweiterte.Sie erinnerte, dass die Sporthalle in den Osterferien stets durch die Theateraufführungen des Heimat- und Kulturvereins belegt sei, ansonsten stehe man einer Öffnung an allen weiteren Ferien- und Wochenendtagen sehr offen gegenüber.