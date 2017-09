Politik Ammerthal

22.09.2017

Jutta Birner hatte in der vergangenen Gemeinderatsitzung ihr Mandat mit Wirkung zum 21. September niedergelegt. Sie scheidet, wie sie sagte, auf eigenen Wunsch aus. Von Bürgermeisterin Alexandra Sitter wurde sie mit einem Blumenstrauß verabschiedet.

Jutta Birner vertrat die UWG im Gemeinderat, dem gehörte sie seit April 2005 an. An sich wäre Susanne Schaller als Listennachfolgerin bei der vergangenen Wahl 2014 in Frage gekommen. Sie ließ aber schriftlich wissen, dass sie das Mandat aus beruflichen Gründen nicht annehmen kann. Diese sogenannte Amtshindernis nahm der Gemeinderat zur Kenntnis. Die Verwaltung hat den Listennachfolger Daniel Kimball über das Nachrücken in den Gemeinderat informiert.Der Kinderspielplatz bei der Grundschule Ammerthal wurde in der Sitzung nochmals thematisiert. Bekanntlich haben sich Mütter und Väter des Elternbeirates bzw. Fördervereins der Schule mit der Verwaltung im Juni und Juli 2017 zur Festlegung des weiteren Vorgehens getroffen. Man habe, so sagte die Bürgermeisterin, "diverse Kataloge gewälzt" und vom Förderverein sogar eine "Blitzumfrage" bei den Kindern gestartet, mit dem Ergebnis von 26 Rückmeldungen. Hier wurden vom Klettergerüst, eingelassenen Trampolin, Schaukel, Abenteuerspielplatz, Sitzgelegenheiten für Erwachsene zum Beispiel viele Vorschläge gemacht. Freilich gäbe es zu bedenken, dass dafür nur 10 000 Euro im Haushalt eingestellt seien, und um den Spielplatz auch noch ein Zaun zu bauen ist. Zudem sind derzeit die Öffnungszeiten täglich von 14 bis 18 Uhr festgelegt.Man hofft demnächst auf eine gesetzliche Beseitigung des Begriffes "Kinderlärm", so dass die begrenzten Öffnungszeiten wegfallen werden. Man wolle die Wintermonate jetzt nutzen, um Sponsoren für die Finanzierung zu finden und einen Arbeitskreis zu bilden.Der sei nicht notwendig, sagte Robert Weiß (CSU). Er schlug vor, diesen Spielplatz bei der Grundschule gar nicht zu bauen und damit neben dem unten am DJK-Gelände einen zweiten, kleineren zu haben. Er favorisiere gleich einen großen Platz am DJK Gelände. Zunächst jedenfalls bleibt es nun bei der geplanten Variante "Spielplatz an der Schule".