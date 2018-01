Politik Ammerthal

21.01.2018

0 21.01.2018

Für ältere oder behinderte Menschen ist es manchmal gar nicht so leicht, in einen Bus zu steigen. Auch in der Gemeinde Ammerthal sollen jetzt einige Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Welche genau, darüber diskutierte jetzt der Gemeinderat

Hotspot-Standorte

"Tolle Vorschläge"

Ärger um Kuvert Der öffentliche Teil der Gemeinderatsitzung war fast schon vorbei, als es noch zu einem unersprießlichen Diskurs kam. Die Bürgermeisterin holte ein Kuvert mit roter Schleife aus ihrem Ordner.



Wie sie sagte ein Kuvert mit 15 Euro als Inhalt, ein Gutschein für den Ammerthaler Hof. Ein gleiches Kuvert samt Inhalt wurde an alle Gemeinderäte bei der Weihnachtssitzung verteilt.



"Eine Kleinigkeit sozusagen, als Dankeschön für die geleistete Arbeit", so Sitter. Das sei auch von allen gerne angenommen worden. Nun habe sie über die Feiertage feststellen müssen, dass ein Kuvert kommentarlos im Briefkasten des Rathauses lag, praktisch nicht angenommen wurde. Es war das Kuvert von Fraktionssprecher Robert Weiß (CSU). Sitter fragte Robert Weiß nach dem Grund. "Weil ich von dir nichts nehme", so seine sinngemäße Antwort.



Auf eine mangelnde Kinderstube wies die Bürgermeisterin hin. Worauf Weiß meinte: "Meine Aufgabe als Gemeinderat ist es, dich zu kontrollieren". Das nahm die Bürgermeisterin zwar mit Kopfschütteln, aber doch auch etwas schmunzelnd zur Kenntnis. (e)

Der Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) muss bis zum Jahr 2022 Nägel mit Köpfen machen. In Orten und Ortsteilen mit 200 bis 1000 Einwohnern ist bis auf weiteres eine Haltestelle barrierefrei herzustellen. In Orten mit über 1000 Einwohnern müssen die Haltestellen im Ortszentrum, an Schulen, Bahnhöfen und wichtigen Umsteigepunkten entsprechend umgebaut werden.Aktuell werden, bekundete Bürgermeisterin Alexandra Sitter in der Gemeinderatssitzung, alle Haltestellen nach einem Kriterienkatalog mit ca. 60 Punkten erfasst. Zum Beispiel Bordsteinhöhe, taktile Leitstreifen, Beleuchtung, Wartehäuschen. Für Ammerthal sollte nunmehr festgelegt werden, welche Haltestellen bis 1. Januar barrierefrei ausgebaut werden sollen. UWG und BFA haben mitgeteilt, dass die beiden Haltestellen bei der Firma Engelhard (Amberger Straße) jeweils gegenüberliegend barrierefrei umgebaut werden sollen. Der Gemeinderat billigte das.Hotspots waren Thema im Gremium, beziehungsweise die Einrichtung im Gemeindebereich. Die Einrichtung eines solchen Hotspots beim Sportplatz der DJK Ammerthal verbleibt beim Verein, weitere Standorte sollten das Rathaus und das Feuerwehrhaus/Bauhof sein, dazu hat die Gemeindeverwaltung einen Anbieter hinzugezogen. Der legte ein Angebot in Höhe von rund 4500 Euro vor. Der Freistaat wird zwei Hotspots mit rund 5000 Euro fördern. Auf Antrag von Fraktionssprecher Stephan Koller (BFA) soll die Verwaltung noch nach andere Lösungen suchen, was auch entsprechend angenommen wurde. Deshalb wurde in dieser Angelegenheit kein Beschluss gefasst. Der Ammerthaler Gemeinderat hat bereits festgelegt, das Spielplatzangebot zu erweitern. Für 2018 sind der Bau eines Spielplatzes am Grünbereich neben der Grundschule und eine deutliche Aufwertung des bereits vorhandenen Spielplatzes am DJK-Gelände vorgesehen, trug die Bürgermeisterin vor.Während sich der neue Spielplatz in der Dorfmitte - ideal gelegen auch für alle Schul- und Mittagsbetreuungskinder - eher an das jüngere Publikum richtet, seien attraktive Zusatzangebote für Bewegung und Ballsport am Gelände der DJK geplant. Eine Umfrage des Fördervereins in der Kindertagesstätte St. Nikolaus habe bereits "tolle Vorschläge" erbracht. Ein Arbeitskreis soll nun die weiteren Details festlegen. Die Gemeinde sucht, so sagte Sitter, interessierte Personen für diesen Arbeitskreis, der pfiffige und umsetzbare Lösungen finden soll. Wer mitmachen möchte, sollte sich melden.2. Bürgermeister Hans Lang ist ehrenamtlicher Betreuer der Ammerthaler Homepage. Er pflegt sie tagesaktuell. Lang informierte über die Zugriffsdaten und konnte von guter Akzeptanz berichten. 2017 habe es insgesamt 7801 Zugriffe (2016 = 7760) gegeben.