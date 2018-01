Politik Ammerthal

19.01.2018

32

0 19.01.201832

Gleich bei der ersten Sitzung des Gemeinderates im neuen Jahr gibt es ein für Ammerthal richtungsweisendes Thema zu behandeln. "Es ist ein langgehegter Wunsch", bezeichnet es Bürgermeisterin Alexandra Sitter.

Mandat niedergelegt In die Diskussion nicht mehr eingebunden war Gemeinderat Thomas Ebi (BFA), der sein ehrenamtliches Mandat als Gemeinderatsmitglied niedergelegt hat. Laut Bürgermeisterin hat Thomas Ebi mit dem Wintersemester 17/18 nach seiner Bundeswehrzeit ein Studium an der Bayerischen Beamtenfachhochschule, Fachbereich Finanzwesen begonnen. Das Studium hat er in Herrsching am Ammersee zu absolvieren, ist daher montags bis freitags gebunden und kann deshalb weder an den Fraktions- noch Gemeinderatsitzungen teilnehmen. Der Gemeinderat hat die Niederlegung des Mandats offiziell festgestellt, Thomas Ebi war seit 12. Oktober 2016 im Gremium, die Bürgermeisterin bedankte sich im Gremium bei Ebi für sein Engagement. (e)

Und sie hatte für die so bedeutungsvolle Angelegenheit mit Dipl.-Ing. Uwe Reil von SHL-Architekten aus Weiden einen Experten ins Boot geholt. Noch stehe das Vorhaben völlig am Anfang, es seien Überlegungen und Gedanken, erklärte Sitter. "Darüber wird der Gemeinderat in diesem Jahr noch reichlich diskutieren, von einer Kostenschätzung noch gar nicht zu reden - es geht um eine mögliche Neugestaltung des Rathauses", so Sitter. "Wenn alles so läuft wie gewünscht oder erhofft, sieht der Terminplan einen Baubeginn Ende 2018 oder Anfangs 2019 vor." Dabei kam es der Bürgermeisterin auch darauf an, vom Start weg alle Bürger und Gemeinderäte mit einzubinden.Bereits im Juli 2017 wurde das Planungsbüro damit beauftragt, sich mit entsprechenden Maßnahmen im Rathaus zu beschäftigen, womit dann auch der Gemeinderat nicht mehr im "hautengen" Saal der Feuerwehr tagen müsste, sondern auch endlich ein neues Domizil erhält.Die Bürgermeisterin wies eingangs auf die beengten Raumverhältnisse, auch im Rathaus selbst, hin. "Das Trauzimmer stößt an seine Grenzen, ein Besprechungsraum für Einzelgespräche fehlt völlig, was sich bei persönlichen Gesprächen wie Kirchenaustritten oder Vaterschaftsanerkennungen nachteilig auswirkt." Kurzum: Eine Neugestaltung des Rathauses wäre notwendig.Ein umgebautes Rathaus könnte im Obergeschoss eine oft gewünschte Bücherei oder Bibliothek beinhalten samt Sitzungssaal und Raum für kulturelle Veranstaltungen, Ehrungen oder Empfänge, für die VHS beispielsweise. Eine energetische Sanierung und Barrierefreiheit ist heutzutage üblich. Sitter: "Hierzu gibt es Fördertöpfe, die erfahrungsgemäß im Wahlkampfjahr besonders gut gefüllt sind."Ein Aufzug sei bei Rathausumbauten ein sehr schwieriges Unterfangen. "Deklariert als Ammerthaler Bürgerhaus, was es ja schlussendlich auch werden soll, sieht die Welt vielleicht wieder ganz anders aus", sagte die Bürgermeisterin. Das seien ja auch die Intentionen, die hinter den Umbaugedanken stehen würde. Das Rathaus und die vielfältigen Serviceleistungen zu optimieren, aber auch eine Stätte der Kultur, Bildung, des politischen Gedankenaustausches zu schaffen, fasste Alexandra Sitter zusammen.Uwe Reil stellte in Wort und Bild seine Entwürfe vor. Wobei am Anfang zunächst mal die Idee eines neuen Sitzungssaales im 1. Obergeschoss stehe, der hätte laut Skizze eine Größe von 93 Quadratmetern. Das Erdgeschoss bliebe im Wesentlichen unverändert. Büroräume müssten verlegt werden. Beispiel: Wo jetzt das Trauzimmer ist, könnten sich die Planer Büroräume vorstellen; in der Kämmerei könnte es einen Besprechungsraum geben.Der Gemeinderat war - ohne die Stimmen von CSU und CWG - mit 8:5 für die vorgestellte Ingenieurliste, nach der entsprechende Angebote eingeholt werden sollen. Es geht um die Gewerke Brandschutz, Statik, Elektroplanung, Heizung, Lüftung und Sanitär.