Politik Ammerthal

20.04.2018

0 20.04.2018

Recht harmonisch geht es bei der Gemeinderatssitzung in Ammerthal am Mittwoch zu. Mit einer Ausnahme sind sich alle Anwesenden bei den Beschlüssen einig.

Auch wenn die Sitzung öffentlich war, verschlug es nicht viele Ammerthaler in den Sitzungssaal im Feuerwehrhaus - "schönwetterbedingt" wie Bürgermeisterin Alexandra Sitter vermutete. Gleich zu Beginn gab sie bekannt, dass der Tagesordnungspunkt fünf, Neugestaltung des Rathauses, gestrichen worden sei. Nicht alle Mitglieder seien auf dem neuesten Stand und das wolle sie erst einmal nachholen.Das Thema, das in der Vergangenheit für so einige Diskussion im Gemeinderat gesorgt hatte, wurde auf die nächste Sitzung vertagt. Es ging weiter mit dem Antrag auf Nutzungsänderung im katholischen Kindergarten. Einer der Gruppenräume soll bis zu einem möglichen Anbau als Interimsraum genutzt werden. Darin sollen ein Speisesaal und eine Kinderkrippe Platz haben. Das ganze Gremium stimmte dafür.Dann ergriff Landschaftsarchitekt Manfred Neidl aus Sulzbach-Rosenberg das Wort. Er war mit der Bauleitplanung für die Erweiterung des Gewerbegebiets Nord-Ost beauftragt worden. Alle Einwände, die in den vergangenen Monaten eingegangen sind, berücksichtigte und überprüfte er. Sie seien ohne Auswirkung auf die Bauleitplanung. Nachdem Neidl sich verabschiedet hatte, folgte der Antrag der "Nothelfer vor Ort", das Gemeindewappen in ihrem Logo verwenden zu dürfen. Gerne waren die Vertreter der Gemeinde bereit, dies zu genehmigen. "Ich finde es wirklich stark", lobte Sitter das Design. Am Tag darauf schrieb die Bürgermeisterin auf Facebook dazu: "Ich freue mich sehr, dass sich junge Ammerthaler dafür einsetzen, dass wir nun eine Helfer-vor-Ort-Gruppe (...) haben." Die Helfer vor Ort sind eine Organisation, die schnell Erste Hilfe leistet, um die Wartezeit auf den Krankenwagen zu überbrücken.Im Anschluss wurden drei neue Mitglieder auf die Liste der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 gesetzt: Johannes Koller, Helmut Raschka und Manfred Kordein. Somit wurden alle drei Bewerber in die Liste aufgenommen. Um die Landtagswahl am 14. Oktober ging es beim nächsten Tagesordnungspunkt. Die Wahl wird für den Stimmbezirk 1 in der Sporthalle, Kaiser-Heinrich-Straße 6, stattfinden. Für den Stimmbezirk 2 im Feuerwehrhaus, Amberger Straße 41. Zum Wahlleiter wurde Andreas Wittmann bestimmt. Seine Stellvertreterin ist Juliane Krauße.Bei der Frage nach der Entschädigung für Wahlhelfer gab es die einzige Unstimmigkeit an diesem Abend. Sitter schlug vor, so wie in den vergangenen Jahren, 40 Euro pro Person zu bezahlen. Vier Ratsmitglieder stimmten dagegen, da ein Ehrenamt ja schließlich freiwillig sei und es deswegen auch keiner Belohnung bedürfe. Trotzdem blieb es bei den 40 Euro, die Beteiligten opferten immerhin ihren Sonntag, argumentierte Sitter. Schließlich verlas sie eine Beschwerde des Unternehmens RBO (Regionalbus-Ostbayern). Dem entsprang die Bitte an alle, während der Busfahrzeiten nicht auf dem Parkplatz der DJK Ammerthal zu parken, dort herrsche ohnehin Halteverbot.