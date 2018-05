Politik Ammerthal

09.05.2018

Für den Vorsitzenden der Ammerthaler Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) und 3. Bürgermeister Thomas Bär ist die Sache klar: "Tradition und gute politische Arbeit bringt Zuhörer." In der Hauptversammlung ging es aber noch um viel mehr.

Die regelmäßigen Monatstreffen, resümierte Bär, kommen gut an. Er freute sich über die Aufmerksamkeit an der Wählergemeinschaft, die er nicht nur vonseiten der Mitglieder erfahre.Fairer und transparenter Umgang mit aktuellen Themen der Ammerthaler Kommunalpolitik zahle sich eben nicht nur mit Interesse der Bürger aus, sagte er. In seinem Rückblick zeigte der Vorsitzende auf, dass die UWG auch viele gut angenommene Veranstaltungen aufweisen kann.Der Kinderfasching sei jedes Jahr ein Höhepunkt für Kinder und Eltern in der fünften Jahreszeit, die Dreikönigswanderung, aber auch die Teilnahme am Ferienprogramm, der Weihnachtsmarkt am Dorfplatz und die genannten Monatstreffen. Nicht nur im Gemeinderat arbeite man sehr gut mit dem BFA (Bürger-Forum Ammerthal) zusammen, sondern eben auch bei Veranstaltungen.Einen besonderen Dank sprach Thomas Bär dem Bürgerforum auch für die gemeinsame Unterschriftenaktion zur Unterstützung des Freie-Wähler-Volksbegehrens gegen die Straßenausbau-Beitragssatzung aus. Fast 400 Unterschriften konnten so in Ammerthal gesammelt werden, auch dank der Helfer von den Ammerthaler Siedlern. Die Satzung war auch Thema im Rückblick von Bürgermeisterin und 2. Vorsitzenden Alexandra Sitter. Die Freien Wähler und ihre Bündnispartner wie der Verband Wohneigentum hätten für das geplante Volksbegehren gegen die sogenannte Straßenausbaubeitragssatzung in Bayern fast 190 000 Unterschriften gesammelt. Ein Thema der UWG-Jahreshauptversammlung war natürlich auch die nicht gestattete Baumfällaktion am DJK-Gelände und der "ungewöhnliche Auftritt des Täters" bei der Bürgerversammlung, als dieser sich als Verursacher zu verstehen gab und der Bürgermeisterin vorwarf, sie werfe der DJK immer Steine in den Weg, hieß es. "Wer hier wem ständig Steine in den Weg legt, ist ja wohl offensichtlich", so Thomas Bär. Bedauerlich sei auch, dass keiner der DJK-Vorstände, obwohl auch im Gemeinderat vertreten und bei zahlreichen gemeinsamen Terminen zusammengetroffen, im Vorfeld mit der Gemeinde gesprochen habe. Bär: "Es wäre nie so weit gekommen und in Absprache mit den relevanten Naturschutzbehörden hätte man eine gute Lösung finden können." Schade, so Tenor der Versammelten, dass man einen geachteten und erfolgreichen Sportverein für solche politischen Scharmützel nutze.Im weiteren Verlauf berichtete Bürgermeisterin Sitter, dass das neue Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde, der "Vaterunser-Weg", bis auf Restarbeiten in den nächsten Tagen fertiggestellt werden kann. Im Sommer soll die Einweihung mit Regierungspräsident Axel Bartelt und den Bürgern gefeiert werden.