09.02.2018

Buhl ist gebürtiger Amberger und lebt seit 2003 in der Gemeinde. Der frühere Zeitsoldat der Bundeswehr arbeitet inzwischen als hauptberuflicher Betreuer. Der neue Gemeinderat äußerte in einem kurzen Statement den Wunsch, in dem Gremium trotz parteipolitisch unterschiedlicher Ansichten wieder zu mehr menschlichen Gemeinsamkeiten zurückzufinden. Als Beispiel nannte er die Organisation eines Weihnachtsmarkts rund um den Dorfplatz, der in früheren Jahren nicht zuletzt dazu beigetragen habe, den einen oder anderen lokalpolitischen Dissens, der auch die Dorfgemeinschaft belastet habe, zu überwinden.Buhl übernahm von seinem Vorgänger auf Vorschlag seiner Fraktion auch dessen Sitze im Rechnungsprüfungs- sowie Personalausschuss und Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Ammerthal/Illschwang. Die Nachbesetzung erfolgte jeweils einstimmig.