Politik Ammerthal

11.12.2017

Gut angenommen werden die monatlichen Stammtische der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Ammerthal. Darüber freut sich deren Vorsitzender Thomas Bär beim Abschlusstreffen 2017.

Zufrieden blickte Bär, zugleich Dritter Bürgermeister, auch auf das abgelaufene Jahr zurück. In guter Zusammenarbeit mit dem Bürgerforum Ammerthal (BFA) seien viele Projekte realisiert worden. Hingegen laufe es mit den Fraktionen CSU und CWG alles andere als zufriedenstellend. Bürgermeisterin Alexandra Sitter und UWG-Gemeinderäte berichteten, dass die Abwasseranlage in Fichtenhof seit einigen Wochen störungsfrei in Betrieb und der Straßen- und Wasserleitungsbau am Vater-Unser-Weg abgeschlossen seien. Es sei eine gute Entscheidung gewesen, die ursprünglichen Beleuchtungsstandorte zu korrigieren sowie neue und zusätzliche Lampen anzubringen, so ein Anlieger. Sitter informierte, dass sie am Tag des Treffs von der Regierung der Oberpfalz erfahren habe, dass die gestalterischen Lampen per Städtebauförderung bewilligt sind.Sie sprach zudem weitere Anstrengungen in Sachen E-Mobilität und auch in Sachen WLAN-Hotspots an. Dazu werde demnächst ein innovatives Konzept vorgelegt. Im Januar komme erstmals ein Arbeitskreis für die bereits beschlossenen Spielflächen in der Dorfmitte und am DJK-Gelände zusammen. Eine Bürgerbeteiligung sei nach wie vor ein Anliegen der UWG-/BFA-Fraktionen.Bär lobte die rege Teilnahme der Bürger an der Umfrage zur Refinanzierung an Wasser- und Abwasservorhaben. Das Stimmungsbild zur Finanzierung über die Gebühren sei sehr deutlich gewesen und daher im Gemeinderat mehrheitlich so beschlossen worden. Mit ihren Gegenstimmen hätten CSU und CWG erneut ihre eigene Definition von Bürgerbefragungen verdeutlicht.UWG-Rätin und Rechnungsprüfungsausschussvorsitzende Gerda Schommer beklagte heftig das Verhalten des Ex-Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Ammerthaler Gruppe. Seit 1990 seien keine örtlichen Rechnungsprüfungen erfolgt, trotz Aufforderungen durch UWG-Gemeinderäte. Jetzt habe die Kommunalaufsicht den örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss damit beauftragt.Die vorhandenen Unterlagen der Jahre 1992 bis 2007 seien in einem völlig desolaten Zustand, eine nachträgliche Aufarbeitung des Jahres 2017 ohne qualifizierte Unterstützung nur bedingt möglich. Da die Akten überwiegend aus Jahren vor der Eigenständigkeit der Gemeinde stammten, seien Entscheidungen schwer nachvollziehbar.Für 2008 bis 2013 schließe sich der Rechnungsprüfungsausschuss inhaltlich der überörtlichen Prüfung vom 26. Mai 2015 an. Darin fielen besonders ins Auge die Verstöße beim Bau der Wasserleitung am Mühlweg 2011 und die Defizite beim Kauf und Bau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage (Kohlefilteranlage) zwischen 2011 bis 2013, so Schommer. Das Vergaberecht sei beim Mühlweg mit den Etatüberschreitungen im Zusammenhang mit den Erdarbeiten gar nicht angewendet worden und bei der Kohlefilteranlage sei die beschränkte Ausschreibung äußerst unzureichend gewesen."Interessant, wie in Sitzungen des Zweckverbandes rechtswidrige Vergaben und Beschaffungen beschlossen wurden", so Schommer. Fragen zur Verwendung der Ablöse durch die Stadt Amberg beim Wasseranschluss in Höhe von 200 000 Euro und der Verkauf von Grundstücken des Zweckverbandes müssten geklärt werden. Fragen von Anwesenden über den Verbleib der 100 000 Euro teuren Aktivkohlefilteranlage und deren Verbleib, beantwortete Sitter wie folgt: "Diese Anlage ist wegen ihrer technischen Ausstattung nach wie vor am Bauhof gelagert und nicht zu veräußern. Zudem belastet der Betrag den kommunalen Haushalt."Thomas Bär gratulierte Sitter zur geplanten Landtagsnominierung. "Meine Kandidatur für Amberg-Sulzbach und die Freien Wähler ist vereinbar mit meinem Bürgermeisteramt", verdeutlichte die Angesprochene. Für die Gemeinde könne es nur von Vorteil sein, Gespräche und Entscheidungen im Landtag aus erster Hand zu erfahren, so der Tenor aus der Versammlung.