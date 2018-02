Politik Ammerthal

04.02.2018

0 04.02.2018560

Fassungslos standen die Vorsitzende des Bürgerforums Ammerthal (BFA), Kirsten Krey-Buntenbach, und BFA-Gemeinderat Stephan Koller zusammen mit Bürgermeisterin Alexandra Sitter am Oberlauf des Ammerbachs nur wenige Meter vor dessen Quelle in Höhe des DJK-Sportgeländes: Neun Bäume waren gefällt worden, vier davon standen laut einer Pressemitteilung auf gemeindlichem, die anderen fünf auf Kirchengrund. Nicht weit weg davon hat die Gemeinde den vom Bezirk finanziell geförderten Vaterunser-Weg gebaut, der heuer eröffnet werden soll. Krey-Buntenbach und Koller machen sich nun Sorgen um das Klima des Bachlaufs und die fehlende Beschattung. Sie befürchteten für den Sommer ein Austrocknen oder eine stärkere Erwärmung des Bachs und damit negative Folgen für Flora und Fauna im und am Bach. Auf Nachfrage, wer die Rodung entlang des Baches angeordnet habe und wo das Holz abgeblieben sei, musste Sitter auf die Ermittlungen der Polizei verweisen, die die Gemeinde eingeschaltet hat. Von den Ermittlungen verspricht sich die Bürgermeisterin eine Antwort darauf, ob es sich um Sachbeschädigung und Diebstahl handelt und wer die Holzfäller waren. Koller meinte, dass es in anderen Gemeinden eine Baumschutzverordnung gebe, und regte an, das Thema auch in Ammerthal zu diskutieren. Bild: exb