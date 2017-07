Politik Ammerthal

Die Ammerthaler haben sich richtig ins Zeug gelegt, sowohl im Vorfeld des Bezirksentscheids als auch bei der Besichtigung. Die 16 Juroren haben beim Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft - unser Dorf soll schöner werden" einen guten Eindruck vom Ort mitnehmen können. Gereicht hat es letztlich zur Bronzemedaille.

Bei der Gemeinderatsitzung dankte Bürgermeisterin Alexandra Sitter dafür den Bürgern: "Viele haben sich aktiv beteiligt, vom Bauhof bis zu den Vereinen und Verbänden." Die Kommission habe den Ammerthalern Respekt und Dank dafür ausgesprochen, "dass sie ihren Heimatort aktiv gestaltet und verbessert haben".Ein Bürger aus Ammerthal hat bei der Gemeinde den Antrag auf Erlass einer Verordnung über die zeitliche Beschränkung ruhestörender Haus- und Gartenarbeiten beantragt. Er bezog sich insbesondere auf lärmintensive Beschäftigungen in der Mittagszeit. Dafür steht zwar eine Verordnung im Bundes-Immissionsschutzgesetz, in der Gemeinde gibt es eine solche aber nicht.Die genannte Verordnung sieht bis auf ganz wenige Ausnahmen keine Mittagsruhe vor und erlaubt lärmintensive Beschäftigung durchgehend von 7 bis 20 Uhr. Darunter fällt auch das Rasenmähen. "Das mag ja", so argumentierte der Antragsteller, "in Gewerbegebieten noch tragbar sein, nicht aber in Wohngebieten." Deshalb ist seiner Meinung nach diese Bundes-Regelung praxisfremd.Die Verordnung sei untauglich, um als handhabbare Verhaltensgrundlage mit Nachbarn dienen zu können, meinte der Antragsteller. Eine Gemeindeordnung wäre da besser geeignet, um kurz und prägnant Lärmschutzprobleme in der Nachbarschaft gar nicht aufkommen zu lassen. Der Ammerthaler Bürger hielt die Festlegung einer Mittagsruhezeit zwischen 12 und 14 Uhr vor allem auch aus Rücksicht auf ältere Menschen für geboten. Das sei schließlich auch ein Stück Lebensqualität.Die Botschaft kam im Gemeinderat an, man zeigte volles Verständnis für den Mann. Gleichwohl wird es eine eigene Verordnung nicht geben. Zum einen sei die Eingrenzung von lärmintensiven Tätigkeiten bundesweit umfassend geregelt. Zum anderen sei eine solche Verordnung auch deshalb nicht praktikabel, weil deren Einhaltung von der Gemeinde überprüft, überwacht und kontrolliert werden müsste, war man sich einig. Nach Auskunft des Landratsamts habe keine Gemeinde im Landkreis einen solchen Erlass, informierte Sitter.