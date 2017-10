Politik Ammerthal

08.10.2017

"Keine anstehende Kommunalwahl und trotzdem viele Bürger anwesend - das zeigt das rege Interesse der UWG am kommunalpolitischen Geschehen in Ammerthal und macht Hoffnung für die Zukunft." So begrüßte Vorsitzender Thomas Bär die Wählergemeinschaft im Ammerthal Hof.

"Ach so niedrig"

Hoffen auf Ausbau

Für die im September ausgeschiedene Gemeinderätin Jutta Birner gab es Lob und Dank für zwölf Jahre Einsatz im Gremium. Ausführlich ließ Bär die Berechnung der Herstellungsbeiträge für die Wasserversorgungseinrichtung und Alternativ-Berechnungen durch das Beratungsbüro Dr. Schulte Revue passieren. Auf eine aktive Bürgerbeteiligung lege die UWG in positiver Zusammenarbeit im Gemeinderat mit dem BFA allerhöchsten Wert. So werden laut Bär nicht nur für kommunale Vorhaben die Bürger unmittelbar betreffende Anliegerversammlungen abgehalten, sondern auch bei der Frage der Finanzierung von kostendeckenden Wasser- und Abwasserversorgungseinrichtungen. Bürger sollen mitteilen, ob sie eine Erhöhung der Gebühren bevorzugen, einen einmaligen Verbesserungsbeitrag wünschen oder eine Kombination. Haus- und Grundstücksinhaber erhalten eine Umfrage mit drei Varianten. Diese hätten nichts mit dem Wasserbezug aus Amberg zu tun, auch wenn CSU und CWG im Gemeinderat hier in "unsäglicher Weise" versuchen würden, dies zu vermischen. "Wir haben mit dem Bezug des Wassers aus Amberg klar den Bürgerwillen erfüllt", so Jutta Birner.Bürgermeisterin Alexandra Sitter hat es nach eigenen Worten schon fast aufgegeben, die Opposition darauf hinzuweisen. Sie bezeichnete es als "schade, dass bis heute vonseiten der Opposition keine Lösung für die am Bauhof liegende und nicht benötigte Aktivkohlefilteranlage im Wert von über 100 000 Euro kommt". Immer wieder werde diese von Verwaltungsseite angeboten. Einen Abnehmer habe man bislang nicht, so Sitter. Unsäglich seien auch die Bemerkungen über den "ach so niedrigen Wasserpreis" des ehemaligen Ammerthaler Wassers. Dieser hätte schon vor Jahren angehoben werden müssen. "Oder warum ist sonst von den 200 000 Euro Ablösesumme der Stadt für deren Ortsteile nichts übrig geblieben, wenn man zuvor kostendeckend gearbeitet hat?", stellte Sitter die rhetorische Frage.Eine missliche Situation ergab sich beim ehemaligen ZV Wasserversorgung, da Rechnungsprüfungen der Jahre 2001 bis 2003 und 2008 bis 2013 fehlen. Diese konnten, so die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, UWG-Gemeinderätin Gerda Schommer, wegen Verzögerungen durch die Oppositionsparteien bisher nicht erfolgen. "Zeitliche Probleme sollten im Ehrenamt nicht so eine Rolle spielen."Bürgermeisterin Alexandra Sitter konnte augenzwinkernd eine Verbrüderung mit dem CSU-Ortsverband Karmensölden feststellen. Der von UWG und CSU Karmensölden geforderte Ausbau der AM 1 in Zuständigkeit der Stadt lasse sehr zu wünschen übrig. Hoffnung habe sie aber nun, da das Tiefbauamt auf ihre Anfrage schriftlich mitgeteilt habe, die Maßnahme für 2018 in den städtischen Haushalt zu stellen.Sitter berichtete weiter vom Ausbau der AS 1 durch den Landkreis. Die Kosten von Ammerthal nach Götzendorf belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro, bei einem Zuschuss von 1,13 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist in den nächsten Wochen vorgesehen. Beim Fahrradweg fehlt eine Fortführung. Nächster Treff ist am Mittwoch, 29. November.