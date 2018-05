Politik Ammerthal

06.05.2018

Der Kirchensteig in Ammerthal ist die ziemlich steile und rund 350 Meter lange Verbindung zwischen Alt- und Oberammerthal. Er hat eine lange Tradition zur Wallfahrt in Ammerthal. Nun ist er seiner Bestimmung offiziell übergeben.

Jahrelang gab es Gezerre um diesen Kirchensteig, besser gesagt, um den Vater-Unser-Weg wie er jetzt ganz offiziell heißt. Den Akt vollzogen mehrere Ammerthaler Mandatsträger. Fortan steht die Passage der Bevölkerung als Kreuzweg zur Verfügung. Ihn "meditierend nachzugehen", empfahl Pfarrer Klaus Haußmann bei der Einweihung. Das Besondere daran ist, dass dieser Vater-Unser-Weg mit nicht nur elf Holz-Stelen versehen ist, sondern auch e mit den zehn Ölgemälden mit dem Vater Unser der Ammerthaler Künstlerin Wilhelmine Müller.Diese hatte sie auf dem Sterbebett der Gemeinde Ammerthal vermacht. Die elfte Stele zeichnet die Vita von Wilhelmine Müller nach. "Die Bilder sollen zur Betrachtung, Meditation und zu Gebeten einladen", wünscht sich Bürgermeisterin Alexandra Sitter. "Einmal im Jahr in der Fastenzeit wird sich eine Prozession auf dem Vater-Unser-Weg mit den Vater-Unser-Bildern beschäftigten", kündigte der Ortsgeistliche an.Der Kreuzweg ist zweifellos ein Alleinstellungsmerkmal für Ammerthal, aber nicht nur, denn mit dem Bau des Vater-Unser-Weges wurden ganz banale Arbeiten erledigt: So wurde nicht nur der Weg in Ordnung gebracht sondern darunter befindet sich jetzt auch eine sanierte Wasserleitung. "Aus meiner Sicht ist hier ein Kleinod in Ammerthal entstanden", sagte Architekt Uwe Reil vom Planungsbüro in Weiden. Für ihn "wird es auch über die Grenzen Ammerthals hinaus eine gewisse Beachtung finden".Für Reil ist es rückblickend und städtebaulich gesehen ein "hochsensibler Landschaftsraum mit viel Grün, Bäumchen und Ausblicken". Die "begleitende Geschichte der Stelen war auch eine große Chance, diese in den Weg zu integrieren", bekundete er. "Es ist ein großer Schatz für einen Ort, dass eine lokale Künstlerin ihre Arbeiten zur Verfügung stellt."Interesse am Vater-Unser-Weg, mit 60 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst aus der Städtebauförderung und durch Leader (Stelen), ist auch insofern vorhanden, als sich bereits mehrere Bürger und Gewerbetreibende für die Übernahme von Patenschaften für die Stelen beworben hätten. Und zuguterletzt: Regierungspräsident Axel Bartelt wird am Freitag, 8. Juni, nach Ammerthal kommen und sich selbst ein Bild vom Vater-Unser-Weg machen.