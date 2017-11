Politik Ammerthal

28.11.2017

8

0 28.11.2017

Wer aus dem Rathaus rauskommt, ist klüger - sagt der Volksmund. Viertklässler nehmen das wörtlich. Zusammen mit Klassleiterin Brigitte Schröpf statten sie dem Ammerthaler Rathaus einen Besuch ab.

Was passiert im Rathaus, was ist das Einwohnermeldeamt, was eine Kämmerei, wer wohnt wo, was macht die Bürgermeisterin - das waren Fragen, die zum einen Alexandra Sitter beantwortete, die aber auch von den Mitarbeiterinnen im Rathaus bei einem Rundgang durch die Büros eingehend geklärt wurden.Der informelle Besuch geschah nicht spontan. Die Viertklässler haben innerhalb ihres HSU-Unterrichts die Thematik Rathaus behandelt. Höhepunkt war dann eine Kinder-Gemeinderatssitzung, zu der die Bürgermeisterin ganz "offiziell" mit einer Tagesordnung eingeladen hatte. Das Trauungszimmer wurde zum Sitzungsraum umfunktioniert, einziger Tagesordnungspunkt: Errichtung eines Kinderspielplatzes auf dem Bolzplatz neben der Schulturnhalle.Dazu hatten sich die Grundschüler vorher schon kundig gemacht, Argumente für und gegen den Vorschlag erarbeitet und dann bei der "Gemeinderatsitzung" diskutiert. Klar, dass die Schulleitung, die Leiterinnen der Mittagsbetreuung und des Kindergartens Befürworter sind. Aber was sagen die Anwohner, der Kämmerer zu den Finanzen, der Trainer des Fußballverein und die Mama einer Fußballerin dazu? Die Kinder schlüpften in die Rollen der fiktiven Personen und diskutierten eifrig über Pro und Contra. Am Ende wurde, wie in der richtigen Gemeinderatsitzung, auch abgestimmt: 22 "Räte" waren für den Bau des Kinderspielplatzes, nur eine Gegenstimme hatte der Protokollführer festzuhalten. Für ihre Mühe wurden die Schüler mit Brezen und Getränken belohnt. Dann kamen sie klüger aus dem Rathaus raus, als sie reingegangen waren.