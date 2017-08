Sport Ammerthal

Nach dem Derby-Punkt in Gebenbach reicht es für die DJK Ammerthal auch im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers II ebenfalls nur zu einem Unentschieden. Trainer Jürgen Press kritisiert vor allem eine Sache.

Tor nach Traumpass

Wütende Angriffe

Dunkle Wolken mit Gewitter zogen am Dienstagabend pünktlich zum Anstoß der Bayernligapartie zwischen der DJK Ammerthal und den Würzburger Kickers II auf, was ab der 18. Minute auch für eine 20-minütige Unterbrechung sorgte. Bis dahin stand die Partie 1:1 unentschieden. Michael Jonczy hätte bereits in der 5. Minute nach einer tollen Einzelaktion für die Ammerthaler Führung sorgen können, doch der Torjäger nutzte die Top-Möglichkeit nicht.Im direkten Gegenzug gelang den Gästen aus Unterfranken nach einer klasse Kombination durch Pascal Jeni auf Zuspiel von Nico Wagner die Führung. Ammerthal wirkte danach etwas verunsichert, benötige einige Zeit, um den Faden wieder zu finden. In der 14. Minute war es schließlich Tom Abadjiew, der einen Traumpass von Thomas Schneider eiskalt zum 1:1-Ausgleich verwertete. Danach wurde die Partie wegen eines Gewitters unterbrochen. Mit Wiederanpfiff nahm die DJK Ammerthal das Spiel mehr und mehr in die Hand, musste allerdings aufpassen bei den blitzschnell vorgetragenen Konterangriffen der Gäste. In der 19. Minute klärte ein Verteidiger der Kickers gegen Abadjiew auf der Torlinie. Doppelchance für Ammerthal in der 34. Minute, am Ende traf Max Zischler mit dem Kopf nur die Querlatte. Nach der Pause nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Jetzt war richtig Tempo im Spiel, es war eine Partie voller Rasse und Klasse mit zahlreichen Torchancen hüben wie drüben. Gleich nach Wiederbeginn war es der erneut bärenstark aufspielenden Tom Abadjiew, der am guten Gästetorwart Humpenöder scheiterte. Ammerthal blieb weiter am Drücker und drängte auf die Führung, die Max Zischler auf Flanke von Patrick Stauber per Kopf auch gelang.Mit zunehmender Spieldauer hatte die Elf von Gästetrainer Christian Demirtas etwas mehr vom Spiel. Mit pfeilschnellen Angriffen versuchten die Würzburger die bis dahin sattelfeste Defensive der Ammerthaler auszuhebeln. Dies gelang in der 72. Minute nach einem überragenden Angriff über die linke Seite: Leonard Langhans brachte den Ball zentral vor das DJK-Gehäuse, wo Ioannis Kiakos nur noch den Fuß hinhalten brauchte - 2:2.antwortete mit wütenden Angriffen. In der 77. Minute vergab Michael Jonczy die neuerliche Führung. Beide Mannschaften lieferten sich in der Folge einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Die starken Gäste ließen sich trotz der Roten Karte für Kiakos (Unsportlichkeit) nicht aus dem Konzept bringen und gaben weiter mächtig Gas. Das Spiel stand bis zum Schlusspfiff auf des Messers Schneide, beide Teams hatten noch die Möglichkeit zum Siegtreffer. Am Ende blieb es in dieser überaus intensiven Partie beim leistungsgerechten 2:2-Unentschieden, was auch Gästetrainer Demirtas so sah: "Wir sind gut ins Spiel gekommen und auch folgerichtig in Führung gegangen. Danach kassierten wir den Ausgleich und in der Folge hatte Ammerthal einige Möglichkeiten, die sie nicht zur Führung nutzen konnten. Ich glaube, dass es ein gerechtes Unentschieden war, wobei wir in der Schlussphase nochmals mächtig Druck gemacht haben."Etwas enttäuscht war dagegen Ammerthals Coach Jürgen Press: "Wir haben nach der 2:1-Führung nicht so weiter gemacht, wie ich es mir vorstelle. Wir wollten weiter Druck aufbauen, stattdessen haben wir Würzburg immer mehr ins Spiel kommen lassen. Am Ende müssen wir mit dem 2:2-Unentschieden leben."

DJK Ammerthal: Schumacher - Stauber, Wendl, Zitzmann, Burger - Zischler (76. Egeter), Fischer (81. Mandula), Schneider - Abadjiew, Jonczy, Lieder (86. Usta).

Würzburger Kickers II: Humpenöder - Seifert, Wagner, Kutzop, Koller, Schmitt, Lotzen (62. Hartleb), Kiakos, Meisel (78. Peci), Jeni (90.+2 Imgrund), Langhans.Tore: 0:1 (6.) Pascal Jeni, 1:1 (14.) Tom Abadjiew, 2:1 (53.) Max Zischler, 2:2 (72.) Ioannis Kiakos - SR: Peter Karmann (Wertingen) - Zuschauer: 322 - Rot: (87.) Ioannis Kiakos (Würzburg), Nachschlagen