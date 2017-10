Sport Ammerthal

20.10.2017

0 20.10.2017

Nach dem Überraschungssieg beim Spitzenteam TSV Aubstadt (3:0) steht für die DJK Ammerthal zum Rückrundenstart der Fußball-Bayernliga Nord gleich das nächste schwere Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Reise geht am Sonntag, 22. Oktober, zur DJK Don Bosco Bamberg, wo um 14 Uhr das Spiel auf dem Kunstrasenplatz angepfiffen wird.

Die Hinrundenpartie endete nach Toren von Thomas Schneider und Michael Jonczy (2) mit einem 3:0-Erfolg. Hört sich nach einer klaren Angelegenheit an, aber so deutlich wie es das Ergebnis von damals aussagt, war die Partie beileibe nicht. Es war ein überaus hart umkämpftes Spiel, in dem die Mannschaft von DJK-Trainer Jürgen Press alle Register ziehen musste, um die Begegnung in den Schlussminuten endgültig für sich zu entscheiden. In Anbetracht der damals gezeigten guten Leistung der Bamberger ist es umso erstaunlicher, dass die Mannschaft von Trainer Mario Bail mit 16 Punkten derzeit nur auf dem 14. Tabellenplatz zu finden ist.Press weiß um die Schwere der Aufgabe: "Auf uns wartet eine robuste Bamberger Mannschaft, es wird definitiv kein leichtes Unterfangen auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz etwas Zählbares mitzunehmen. Trotzdem wollen wir versuchen, ähnlich wie in Aubstadt für eine positive Überraschung zu sorgen", so der Ammerthaler Trainer. Am vergangenen Wochenende zeigte die Elf um DJK-Kapitän Max Zischler deutlich aufsteigende Form. Diese gilt es trotz allem noch zu steigern, nachdem unübersehbar in der zweiten Hälfte deutlich zu viele Flanken von beiden Seiten zugelassen wurden, die zu einigen hochkarätigen Kopfballchancen führten. Die drei Punkte waren mit Blick auf die Tabellenkonstellation eminent wichtig und sollten Auftrieb geben, um in Bamberg selbstbewusst aufzutreten.Einen selbstbewussten Auftritt lieferten aber auch die Bamberger zuletzt gegen den Spitzenreiter Würzburger FV ab, dennoch gab es eine 1:2-Niederlage. "Da wäre mehr drin gewesen", trauerte Trainer Mario Bail der verpassten Überraschung nach. Vier Punkte trennen die auf dem elften Platz rangierenden Ammerthaler von den Unterfranken, somit wäre es mal wieder eine große Chance, ein sattes Polster zu den Relegationsplätze herzustellen.Optimistisch stimmt derzeit im Lager der DJK Ammerthal auch die Rückkehr einiger Langzeitverletzter. So feierten Johannes Kohl, Ismailcan Usta und Thomas Schneider bereits ein erfolgreiches Comeback in Aubstadt. Auf der Ausfallliste stehen noch Christian Knorr, Florian Holfelder und Michael Jonczy. Nachdem Tobias Laurer ebenfalls nach überstandener Grippe wieder zum Aufgebot zählt, stehen Trainer Jürgen Press wieder mehr Alternativen zur Verfügung. Der Bus fährt am Sonntag um 11 Uhr vom Sportheim ab.