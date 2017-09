Sport Ammerthal

15.09.2017

0 15.09.2017

Mit dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten Würzburger FV steht für die DJK Ammerthal am Samstag, 16. September (15 Uhr), die nächste schwere Aufgabe in der Fußball-Bayernliga Nord auf dem Programm. Die Elf von WFV- Trainer Marc Reitmaier ist die "Mannschaft der Stunde". Die letzte Niederlage resultiert vom 19. August, damals gab es eine 0:2-Niederlage beim TSV Großbardorf. Seitdem befinden sich die Unterfranken auf einem Höhenflug. Die Reitmaier-Truppe möchte im Sepp-Endres-Stadion mit aller Macht versuchen, den nächsten Dreier einzufahren, um weiter oben dabei zu bleiben.

Umgekehrte Vorzeichen dagegen bei der DJK Ammerthal: Die wartet seit dem 26. Juli auf einen Sieg, der mit Blick auf die aktuelle Tabellenkonstellation bitter nötig wäre, um sich von den Relegationsplätzen fern zu halten. Drei Niederlagen und vier Unentschieden hat die DJK seit dem 5:2-Erfolg gegen den FSV Erlangen Bruck vorzuweisen, so dass sie nach einem furiosem Saisonstart mit drei Siegen in Folge mittlerweile geerdet wurde und bei mageren 13 Punkten bis auf den zwölften Tabellenplatz abrutschte.Natürlich hatte die Mannschaft um DJK-Kapitän Max Zischler aufgrund von Verletzungspech mit Ausfällen von mehreren Leitungsträgern zu kämpfen, allerdings stand jeweils immer noch eine gestandene, bayernligaerfahrene Mannschaft auf dem Platz, die aber mehrere sicher geglaubte Punkte viel zu einfach leichtfertig abgab. Nur 45 gute Minuten, wie zuletzt auch beim 2:2-Unentschieden gegen Tabellenführer SC Eltersdorf reichen nicht, um auf Dauer nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden.Auf die Elf von Trainer Jürgen Press warten in der unterfränkischen Bezirkshauptstadt wohl 90 kräftezehrende Minuten, in denen es gilt, entsprechend dagegen zu halten, um gegen den euphorischen und heimstarken Gegner (noch keine Heimniederlage) nicht unter die Räder zu kommen."Ich erwarte ein intensives wie spannendes Spiel. Wir werden selbstbewusst und zielgerichtet versuchen dagegenzuhalten", sagt Press. Ob Torjäger Michael Jonczy (Hüftverletzung) die Reise nach Würzburg mit antreten kann, ist fraglich.Fehlen werden neben den Langzeitverletzten Christian Knorr und Johannes Kohl auch Tobias Laurer (Urlaub) und Florian Holfelder (Verkehrsunfall). Der Bus, in dem auch Fans mitfahren können, startet um 10.15 Uhr am Sportheim.