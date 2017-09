Sport Ammerthal

08.09.2017

0 08.09.2017

Egal in welcher Liga, Spiele gegen einen Tabellenführer zählen für jeden Verein zu den Höhepunkten einer Saison. Am Sonntag, 10. September (15 Uhr), empfängt die DJK Ammerthal mit dem SC Eltersdorf den bis dato souveränen Spitzenreiter der Fußball Bayern Nord. Erst einmal wurde die Mannschaft im laufenden Wettbewerb bezwungen, die Pleite kassierte man noch dazu auf eigenem Platz gegen den Würzburger FV (0:1). Vier Siege und nur ein 1:1 Unentschieden gegen Bayern Hof wurden in der Fremde erwirtschaftetet. So gesehen führt die Mannschaft von Trainer Bernd Eigner mit drei Punkten Vorsprung vor dem elften Spieltag zurecht die Tabelle an.

"Meine Mission hier in Eltersdorf ist noch nicht zu Ende", ließ Eigner nach dem letztjährigen Abschneiden mit Platz sechs verlauten. Sein Ziel lautete für die neue Runde "wieder ganz oben anzugreifen mit Blickrichtung Regionalliga Bayern" und ist hier bislang auf einem sehr guten Weg. So ganz überraschend ist der derzeitige Höhenflug der Mittelfranken jedoch nicht, denn der aktuelle Spielerkader ist in allen Mannschaftsteilen überdurchschnittlich gut besetzt. Mit nur sieben Gegentoren verfügen sie über die beste Defensive der Liga, zudem ist die Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus ebenfalls zu beachten, wie der Parade-Angriff unter anderem mit den Herzner-Zwillingen.Auf die Elf von DJK-Coach Jürgern Press wartet also eine eminent schwere Aufgabe. "Ziel wird es sein, das beste Team der Liga über die gesamte Spielzeit hinweg mit körperlicher Präsenz und spielerischen Elan zu bearbeiten", so die Ansage von Press. Wenn es seiner Mannschaft gelingt an die kämpferisch gute Leistung aus dem letzten Spiel gegen den 1. FC Sand (1:1) anzuknüpfen, wäre es möglich durch diese Grundtugend dem Tabellenführer einen heißen Tanz zu liefern. Es wäre ohnehin auch mal wieder an der Zeit ein richtiges Ausrufezeichen zu setzten, nachdem die Press-Elf (Platz 11 bei 12 Punkten) momentan auf der Stelle tritt und aufpassen muss, nicht noch weiter in Richtung Relegationsplätze abzurutschen. Denn es stehen mit den anschließenden Partien gegen den Würzburger FV, der Nachholbegegnung Bayern Hof (20. September, 17.30 Uhr), FC Amberg und SpVgg Ansbach schwere Wochen auf dem Programm.Da gilt es höllisch aufzupassen nicht in den Abstiegssumpf verwickelt zu werden. Ein Lichtblick dabei ist, dass sich die zuletzt stark angespannte personelle Situation etwas entspannt. Andreas Wendl hat das Training nach seinem doppelten Nasenbeinbruch wieder aufgenommen, zählt ab sofort wieder zum Kader, wie auch Friedrich Lieder nach seiner Gesichtsverletzung.Ebenso wieder einsatzbereit ist Stammkeeper Marcel Schumacher nach überstandener Grippe. Trainingsrückstand hat dagegen noch Florian Holfelder, ob es für eine Nominierung reicht bleibt abzuwarten. Erstmals dabei ist auch Last-Minute Neuzugang Salem Chakir, für den zweiten Neuzugang Adem Dzafic fehlt noch das Spielrecht, nachdem der Mittelfeldspieler zuletzt bei einem Verein in Bosnien unter Vertrag stand. Tobias Laurer (Urlaub) steht ebenfalls nicht zu Verfügung.DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Zitzmann (23), Karzmarczyk (18), Wendl (14), Burger (15), Zischler (15), Usta (13), Schneider (8), Abadjiew (22), Lieder (10), Mandula (11), Jonczy (9), Egeter (19), Chakir (6).