03.08.2017

Zum ersten Oberpfalzduell in dieser Bayernliga-Saison erwartet die DJK Ammerthal am Freitagabend die SpVgg SV Weiden. Eine Nachricht verhagelte den Ammerthalern allerdings gewaltig die Stimmung.

Viel Erfahrung

Auch Lieder fehlt

Wir fahren ohne Angst nach Ammerthal. Weidens Trainer Stefan Fink

Alleine schon wegen der Spielerwechsel zwischen beiden Vereinen steckt jede Menge Brisanz in der Partie am Freitag, 4. August (18.30 Uhr). In beiden Mannschaften gab es vor der Saison einen Umbruch. So meldete die SpVgg SV Weiden nicht weniger als 17 neue Spieler für den Bayernligakader. Zehn Spieler wurden verabschiedet, darunter auch Ralf Egeter, Andreas Wendl und Thomas Schneider, die von Ammerthals Sportdirektor Tobias Rösl unter Vertrag genommen wurden. Von der DJK wechselte dagegen Andreas Müller nach Weiden.s Trainer Jürgen Press, der die Schwarz-Blauen in dieser Saison bereits beobachtete, ist sehr angetan von ihrem Leistungsvermögen: "Weiden wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben." Gästecoach Stefan Fink, der die Mannschaft erst Mitte Juni für den kurzfristig abgewanderten Franz Koller übernahm, gab als Zielsetzung den Klassenerhalt aus. Der Kader ist mit regionalliga- und bayernligaerfahrenen Spielern gut aufgestellt. Mit Kapitän Stefan Graf, Thomas Wildenauer, Andreas Graml, Johannes Scherm, Torwart Dominik Forster sowie die Offensivkräfte Christoph Hegenbart, Josef Rodler und Benjamin Werner kann Fink auf jede Menge Qualität und Erfahrung zurückgreifen, wobei die Mannschaft auch in der Breite gut bestückt ist. Etwas, von dem man in Ammerthal zurzeit nur träumen kann.Einen ganz schwarzen Tag erlebten Verantwortliche und Mannschaft bei der 2:3-Niederlage in Erlenbach. Hier verletzte sich Christian Knorr ohne Einwirkung eines Gegenspielers schwer am Knie. Die Schockdiagnose Kreuzbandriss folgte Mitte der Woche. Ein schwerer Verlust für die DJK, nachdem sich Knorr zuletzt in überragender Form präsentierte, der Offensivspieler glänzte als absoluter Teamplayer, Torschütze sowie Vorlagengeber.Verletzt raus musste auch Friedrich Lieder. Wie lange er wegen einer Oberschenkelzerrung ausfallen wird, ist ungewiss. Nicht zurückgreifen kann Press weiterhin auch auf Thomas Schneider (beruflich im Ausland). Eine neuerliche Pause bekam Andre Karzmarczyk (Hüftprobleme) verordnet. Wieder mit dabei sind dagegen die zuletzt fehlenden Mario Zitzmann und Andreas Wendl, ergänzt wird der Kader zudem durch Stefan Ehbauer, einem Nachwuchsspieler aus der zweiten Mannschaft.Press gibt sich zuversichtlich, weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe: "Dem Kollegen Fink ist es gelungen, eine schlagkräftige Truppe aufzubauen. Wir wollen in diesem Derby auch versuchen, den Ausrutscher der letzten Woche vergessen zu machen und den dritten Heimsieg in Folge zu landen." Vier Treffer erzielte die SpVgg SV Weiden in dieser Saison. Damit ist klar, wo die Probleme der Schwarz-Blauen liegen. Dies wurde beim torlosen Unentschieden wieder offensichtlich. "Wir tun uns im Moment schwer, klare Chancen herauszuspielen. Dann ist es umso wichtiger, dass wir defensiv gut stehen, was nach den vier Gegentreffern in Eltersdorf am Samstag gegen Würzburg wieder der Fall war", sagt Fink. Dementsprechend setzt er darauf, im Derby die richtige Ausrichtung für seine Elf zu finden: "Wir fahren ohne Angst nach Ammerthal, denn wir haben nichts zu verschenken. Wir müssen wieder gut stehen und offensiv Nadelstiche setzen." Personell kann der Tabellenzwölfte aus dem Vollen schöpfen, da weiter keine verletzten Akteure zu beklagen sind. Eventuell gibt es laut Fink in der Startelf eine "vielleicht überraschende Änderung."DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Kohl (4), Wendl (14), Burger (15), Mandula (11), Zischler (5), Zitzmann (24), Fischer (6), Abadjiew (22), Jonczy (9), Holfelder (17), Egeter (19), Ehbauer (2).