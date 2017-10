Sport Ammerthal

06.10.2017

0 06.10.201712

Zu einem der Gewinner des letzten Spieltag in der Fußball-Bayernliga Nord zählt Viktoria Aschaffenburg, die mit 29 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz rangiert, während die DJK Ammerthal (17) die Talfahrt nicht stoppen konnte und nach der bitteren 0:2-Niederlage bei Jahn Forchheim zu den Verlieren gehört. Lediglich ein Punkt trennt die Mannschaft von Trainer Jürgen Press nur noch vom ersten Relegationsplatz (14), was zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde trotz aller Widrigkeiten mit Verletzungen nicht der Anspruch sein kann.

Ganz anders unterwegs ist das Team von SV-Trainer Jochen Seitz, das zuletzt im Spitzenspiel vor 1000 Zuschauern gegen den Würzburger FV knapp mit 2:1gewann und sich bei noch einem Spiel weniger (31.10. Nachholspiel gegen Jahn Forchheim) in Lauerstellung zu den Spitzenplätzen befindet. Dies ist auch das erklärte Ziel von Ex-Profi Jochen Seitz. "Wir haben uns diese Ausgangslage zuletzt hart erarbeitet und wollen diese in Ammerthal nicht leichtfertig aufs Spiel setzten. Aber die Mannschaft hat Potenzial und spielerische Qualität."Dass die Press-Truppe daraus aber zur Zeit wenig Kapital schlagen kann bestätigt die Bilanz aus den letzten zwölf Begegnungen, in denen nur ein einziger Sieg (4:1 bei Bayern Hof) zu Buche steht. Wer geglaubt hätte die Wende käme beim ersatzgeschwächten Jahn Forchheim sah sich getäuscht. Trotz einiger nicht nachvollziehbaren Entscheidungen des Unparteiischen war es am Ende zu wenig was die Mannschaft um Kapitän Max Zischler bot. Dass der Bock jetzt ausgerechnet gegen die Spitzenmannschaft aus Aschaffenburg (Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr) umgestoßen werden kann, wirft trotz eines optimistischen Denkens schon gewisse Zweifel auf."Nach der Niederlage in Forchheim wird es nun sehr schwer, in den beiden letzten Vorrundenspielen gegen Aschaffenburg und Aubstadt unser Ziel von 20 plus X Punkten zu erreichen. Trotzdem wollen wir als Außenseiter versuchen, am Sonntag ein positives Ergebnis einzufahren", sagt Jürgen Press.Ob Michael Jonczy mitwirken kann, werde die medizinische Abteilung Ende der Woche entscheiden, ließ Jürgen Press verlauten. Dass dem Trainer wie schon gewohnt nur eine Rumpf-Elf zur Verfügung steht, ist in Ammerthal schon zur Gewohnheit geworden. Neben den langzeitverletzten Christian Knorr, Johannes Kohl, Thomas Schneider, Florian Holfelder, Ahmed Dzafic, Salem Chakir und Ismailcan Usta ist jetzt auch noch der Einsatz von Michael Jonczy fraglich, der seit geraumer Zeit mit Leistenproblemen zu kämpfen hat. Ein Ausfall des Torjägers wäre ein weiterer Genickschlag für die DJK.