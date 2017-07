Sport Ammerthal

Die erste Pokalhürde ist genommen: Bayernligist DJK Ammerthal zieht mit einem 2:0-Sieg beim Landesligisten ASV Burglengenfeld in die nächste Runde ein. Beide Treffer fallen vor der Pause. Der erste sorgt für einige Diskussionen.

Fußball Qualifikation Toto-Pokal



Burglengenfeld 0:2 (0:2) DJK Ammerthal



ASV Burglengenfeld: M. Epifani - Weinfurtner, Sander, Schnaus, Listl (71. Schihada) - Beer, Fuchs, Dietrich (71. Schreyer), Frey (52. Janker), Gröger - B. Epifani .



DJK Ammerthal: Schumacher - Kohl, Fischer (82. Karzmarczyk), Burger, Holfelder (74. Stauber) - Knorr, Schneider, Lieder (64. Abadjiew), Wendl, Zitzmann - Jonczy.



Tore: 0:1 (21.) Mario Zitzmann, 0:2 (40.) Thomas Schneider - SR: Lothar Ostheimer - Zuschauer: 100.

Burglengenfeld. Die erste Doppelchance des Spiels hatte der ASV Burglengenfeld, der trotz guter Ansätze und guter Tormöglichkeiten, insbesondere in der Schlussphase, die Überlegenheit des Gegners anerkennen musste. Johannes Frey kam im Strafraum zum Schuss, Ammerthals Tormann Marcel Schumacher parierte zur Ecke. Es folgte die zweite Chance: Stefan Schnaus verpasste das Tor per Kopfball nur knapp (12.). Im Gegenzug hatte Friedrich Lieder die erste Möglichkeit für die DJK - ebenfalls per Kopfball (13.). Mario Zitzmann sorgte für die Führung der Gäste. Nach einer Ecke zog er volley ab; Marco Epifani konnte den Ball zwar festhalten, aber wohl knapp hinter der Linie (21.). So entschied es das Schiedsrichtergespann um Lothar Ostheimer. Umstritten war, ob der Ball die Torlinie vollständig überquert hatte. Noch vor der Pause köpfte Thomas Schneider den Ball bogenförmig über Epifani zum 0:2 (40.). "Die Tore waren etwas glücklich, was die gute Leistung vom Ammerthal nicht schmälern soll", sagte ASV-Trainer Matthias Bösl.Mitte der zweiten Hälfte hatte der ASV seine beste Phase und kam dem Anschlusstreffer nah. Die besten Chancen hatten Christoph Dietrich (64.) und Anton Schreyer (83.). DJK-Tormann Schumacher parierte den Linksschuss von Dietrich sehenswert. Auch bei der Chance von Schreyer war Schumacher reaktionsschnell und rechtzeitig zur Stelle. Schreyer tauchte alleine vor dem Ammerthaler Tor auf und wollte den Ball über Schumacher heben, doch der war aus dem Tor geeilt und konnte den Ball abwehren."Ich denke, es war für die Zuschauer ein gutes Spiel", so Bösls Fazit. "Man hat gesehen, dass Ammerthal eine Topmannschaft ist. Ich finde aber, dass wir unsere Sache mehr als gut gemacht haben. Was man wieder gesehen hat: Bei der Chancenverwertung fehlt uns die Abgebrühtheit."